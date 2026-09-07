Μαρίνος Λάμπρου: «Ο άνθρωπος και το περιβάλλον θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν αρμονικά στον Ακάμα»

Τη δέσμευση του Δήμου Ακάμα να συνεχίσει να αναδεικνύει και να στηρίζει τον φυσικό, ιστορικό και πολιτιστικό πλούτο της περιοχής, υπογράμμισε ο Δήμαρχος Ακάμα Μαρίνος Λάμπρου, σε χαιρετισμό του σε εκδήλωση για τη «Γιορτή του Χαρουπιού».

Μιλώντας στο ακρωτήριο «Δρέπανον», ο κ. Λάμπρου αναφέρθηκε στη μακραίωνη ιστορία της περιοχής, η οποία, όπως σημείωσε, κατοικήθηκε από την αρχαιότητα και διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο σε διαφορετικές περιόδους, είτε ως διαμετακομιστικός σταθμός εμπορικών πλοίων είτε ως χώρος εξόρυξης και μεταφοράς πετρωμάτων, αλλά και ως αλιευτικό καταφύγιο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα σημαντικά αρχαιολογικά κατάλοιπα της περιοχής, όπως οι τρεις βασιλικές με τα ψηφιδωτά δάπεδα, οι μαρμάρινες κολώνες και τα κιονόκρανα, το βαπτιστήριο, τα αρχαία λουτρά, οι λαξευτοί τάφοι και το επισκοπείο, στοιχεία που, όπως τόνισε, μαρτυρούν την ακμή που γνώρισε ο τόπος.

Ο Δήμαρχος Ακάμα ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Γεώργιο για την πρωτοβουλία και τη συμβολή του στην ανακαίνιση και αναμόρφωση του πλατειακού χώρου, χαρακτηρίζοντάς τον «στολίδι» και σημείο αναφοράς για τον Δήμο Ακάμα.

Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα για την πολιτική του Δήμου σε σχέση με την πρόσβαση και την ανάδειξη της περιοχής, υπογραμμίζοντας ότι θα συνεχίσει να διοργανώνει και να ενισχύει εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες που καθιστούν τα τοπία του Ακάμα προσιτά στο κοινό.

«Ο Δήμος Ακάμα υπερηφανεύεται για τα τοπία του», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «ο άνθρωπος και το περιβάλλον ήταν εδώ και θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν αρμονικά, είτε κάποιοι το θέλουν είτε όχι».

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκε το χαρούπι, ένα προϊόν άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία και την παράδοση της Κύπρου.

Ο Μαρίνος Λάμπρου χαρακτήρισε τη χαρουπιά ένα από τα χαρακτηριστικά δέντρα του τόπου και αναφέρθηκε στη διαχρονική οικονομική και διατροφική της αξία. Όπως σημείωσε, το χαρούπι, γνωστό και ως «μαύρος χρυσός της Κύπρου», αποτέλεσε για αιώνες ένα από τα σημαντικότερα εξαγώγιμα προϊόντα του νησιού, ενώ για περιοχές όπως η Πέγεια υπήρξε σημαντική γεωργική δραστηριότητα και πηγή εισοδήματος.

Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της διατήρησης της παράδοσης και της μεταφοράς της πολιτιστικής κληρονομιάς στις νεότερες γενιές, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως ανέφερε, ο κυπριακός λαός αντιμετωπίζει δύσκολες συγκυρίες.

«Η παράδοσή μας είναι η αλυσίδα που συνδέει τις προηγούμενες με τις επόμενες γενιές», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας τη χαρουπιά σύμβολο «μακροζωίας, υπομονής και αναγέννησης».

Ο Δήμαρχος συνεχάρη τον Πολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Πέγειας για τη συμμετοχή του στη διοργάνωση της εκδήλωσης για 15η συνεχόμενη χρονιά, καθώς και για τη συμβολή του στην προαγωγή του αθλητισμού, την ενεργοποίηση της νεολαίας και τη διαφύλαξη της παράδοσης.

Ευχαριστίες απηύθυνε επίσης στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου για τη χορηγία της εκδήλωσης. Ο Δήμος Ακάμα, όπως υπογράμμισε, στηρίζει τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, οι οποίες συμβάλλουν στην ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας και της ιστορίας του τόπου, ενώ παράλληλα προσφέρουν στους δημότες και στους επισκέπτες την ευκαιρία να απολαύσουν μια βραδιά με μουσική, χορό και παραδοσιακά εδέσματα.

Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι καλλιτέχνες Τριαντάφυλλος και Πέτρος Ίμβριος, οι οποίοι πλαισίωσαν μουσικά τη βραδιά.