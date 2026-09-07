Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά την Πόπη Χριστοφόρου – «Η μάνα-σύμβολο του Μαρί»

Βαθιά θλίψη προκάλεσε στον πολιτικό κόσμο ο θάνατος της Πόπης Χριστοφόρου, της μητέρας των δίδυμων Μίλτου και Χρίστου Χριστοφόρου, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στη φονική έκρηξη στη Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί.

Πολιτειακοί αξιωματούχοι, πολιτικά κόμματα και πρόσωπα της δημόσιας ζωής αποχαιρετούν τη γυναίκα που ταυτίστηκε όσο λίγοι με την τραγωδία της 11ης Ιουλίου 2011 και που, μετά τον χαμό των δύο παιδιών της, μετέτρεψε τον προσωπικό της πόνο σε έναν διαρκή αγώνα για δικαιοσύνη, απόδοση ευθυνών και διατήρηση της μνήμης των 13 θυμάτων.

Χριστοδουλίδης: «Σύμβολο ψυχικής δύναμης, αξιοπρέπειας και αγωνιστικότητας»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σε γραπτή δήλωσή του, χαρακτήρισε την Πόπη Χριστοφόρου «σύμβολο ψυχικής δύναμης, αξιοπρέπειας και αγωνιστικότητας».

Όπως ανέφερε, μέσα από τον αβάσταχτο πόνο της απώλειας των δύο παιδιών της, η Πόπη Χριστοφόρου μετέτρεψε την προσωπική της οδύνη σε διαρκή αγώνα για δικαιοσύνη, ευθύνη και λογοδοσία.

Ο Πρόεδρος σημείωσε ακόμη ότι με τη στάση της υπενθύμιζε μια θεμελιώδη υποχρέωση της Πολιτείας: να είναι υπόλογη απέναντι στις οικογένειες που εμπιστεύονται τα παιδιά τους στην πατρίδα και απέναντι σε κάθε πολίτη.

«Η μνήμη της θα παραμείνει άρρηκτα συνδεδεμένη με τη μνήμη του Μίλτου και του Χρίστου και με τον αγώνα μιας μάνας που δεν έπαψε ποτέ να ζητά δικαίωση για τα παιδιά της», ανέφερε.

Αννίτα Δημητρίου: «Η Κύπρος λύγισε μπροστά στον πόνο της»

Συγκινητικό ήταν και το μήνυμα της Προέδρου της Βουλής και Προέδρου του ΔΗΣΥ, Αννίτας Δημητρίου, η οποία χαρακτήρισε την Πόπη Χριστοφόρου «ηρωική μάνα-σύμβολο της τραγωδίας του Μαρί».

Η κ. Δημητρίου σημείωσε πως ολόκληρη η Κύπρος λύγισε μπροστά στον πόνο της και υποκλίθηκε στην αξιοπρέπεια με την οποία τον κουβάλησε όλα αυτά τα χρόνια, υπογραμμίζοντας παράλληλα το χρέος της Πολιτείας να πράξει ό,τι μπορεί ώστε κανένας άλλος γονιός να μη βιώσει ανάλογη τραγωδία.

ΑΚΕΛ: «Καθήκον να μην υπάρξουν ποτέ ξανά τέτοιες τραγωδίες»

Με θλίψη και σεβασμό αποχαιρετά την Πόπη Χριστοφόρου και το ΑΚΕΛ.

Το κόμμα επισημαίνει ότι η απώλεια του Μίλτου και του Χρίστου αποτέλεσε βαθιά πληγή όχι μόνο για την ίδια αλλά και για ολόκληρη τη χώρα.

«Δικό μας μέλημα και καθήκον είναι τέτοιες τραγωδίες να μην υπάρξουν ποτέ ξανά στο μέλλον», αναφέρει, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια και τους οικείους της.

ΔΗΠΑ: «Μετέτρεψε την προσωπική τραγωδία σε διαρκή αγώνα»

Η ΔΗΠΑ χαρακτηρίζει την Πόπη Χριστοφόρου σύμβολο δύναμης, αξιοπρέπειας και αδιάκοπου αγώνα για δικαιοσύνη και δικαίωση.

Στην ανακοίνωσή της τονίζει ότι στάθηκε όρθια απέναντι στον ανείπωτο πόνο της απώλειας των παιδιών της και μετέτρεψε την προσωπική της τραγωδία σε συνεχή αγώνα για τη μνήμη τους και την απόδοση ευθυνών.