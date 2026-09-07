Στο τραπέζι ενιαίος ευρωπαϊκός ψηφιακός χώρος δεδομένων – Τι αλλάζει και στην Κύπρο

Δέσμη 12 εναρμονιστικών νομοσχεδίων που αφορούν την δημιουργία σε ευρωπαϊκό επίπεδο κεντρικού ψηφιακού χώρου δεδομένων, συζήτησε τη Δευτέρα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

Όπως ανέφερε εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, τον κεντρικό ψηφιακό χώρο δεδομένων (ESAP) θα θέσει σε λειτουργία η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) και θα παρέχει στο κοινό πρόσβαση σε πληροφορίες για τις οντότητες και τα προϊόντα τους που σχετίζονται μεταξύ άλλων με χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και κεφαλαιαγορές.

Σημείωσε ότι οι πληροφορίες αφορούν αυτές που δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά αλλά και πληροφορίες που υποβάλλονται από τις οντότητες σε εθελούσια βάση.

Ανέφερε επίσης ότι οι συλλογείς πληροφοριών στην Κύπρο θα είναι οι υφιστάμενοι φορείς, όπως είναι μεταξύ άλλων η Κεντρική Τράπεζα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Αρχή Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος, οι οποίες θα αποστέλλουν πληροφορίες στο κοινό ευρωπαϊκό σημείο που θα λειτουργεί η ESMA.

Επιπλέον, ανέφερε ότι τα εναρμονιστικά νομοσχέδια κατατέθηκαν τον Δεκέμβριο του 2025 αλλά στην Ολομέλεια της Βουλής κατατέθηκαν 22 Ιανουαρίου του 2026.

Εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας ανέφερε ότι υπάρχουν ακόμη δύο σχετικά νομοσχέδια που αφορούν τόσο τον περί εταιρειών νόμο - το οποίο θα κατατεθεί εντός δύο εβδομάδων - όσο και τον περί συνταξιοδοτικών παροχών νόμο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα νομοσχέδια, η ESMA θα θέσει σε λειτουργία το ενιαίο ευρωπαϊκό σημείο πρόσβασης ESAP (European Single Access Point) που αφορά έναν κεντρικό ψηφιακό χώρο δεδομένων και ο οποίος αναμένεται ότι θα παρέχει στο κοινό εύκολη κεντρική πρόσβαση σε πληροφορίες για τις οντότητες και τα προϊόντα τους που σχετίζονται με τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τις κεφαλαιαγορές και τη βιωσιμότητα.

Όπως αναφέρεται στα νομοσχέδια οι πληροφορίες θα αφορούν αυτές που δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά. Οι φορείς συλλογής θα πρέπει να βασίζονται στο μέτρου του δυνατού στις υφιστάμενες διαδικασίες και υποδομές συλλογής πληροφοριών.

Οι πληροφορίες υποβάλλονται από τις οντότητες σε εθελουσία βάση, ενώ τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίζουν τουλάχιστον ένα φορέα συλλογής ο οποίος θα μπορούσε να είναι ο ίδιος με τους φορείς που συλλέγουν πληροφορίες που υποβάλλονται από οντότητες σε υποχρεωτική βάση.

Επί των νομοσχεδίων που αφορούν μία εκάστη, συμφώνησαν οι παρόντες στην Επιτροπή αρμόδιοι φορείς, όπως η Κεντρική τράπεζα, η Αρχή Εξυγίανσης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Αρχή Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΛΕΠ) και ο Σύνδεσμος Τραπεζών.