Υπό εξαήμερη κράτηση 46χρονος για παράνομη κατοχή περιουσίας

Η Αστυνομία προχώρησε χθες στη σύλληψη άνδρα ηλικίας 46 ετών στην επαρχία Πάφου, για διερευνώμενη υπόθεση παράνομης κατοχής περιουσίας ο οποίος τέθηκε σήμερα υπό εξαήμερη κράτηση.

Συγκεκριμένα , σύμφωνα με την Αστυνομία, στο πλαίσιο συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων, μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου διενήργησαν, χθες το απόγευμα έρευνα στην οικία του 46χρονου, δυνάμει δικαστικού εντάλματος. Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκε και παραλήφθηκε μεγάλος αριθμός ηλεκτρικών εργαλείων για τα οποία ο 46χρονος δεν ήταν σε θέση να δώσει επαρκείς εξηγήσεις. Ο 46χρονος συνελήφθη για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας και τέθηκε υπό κράτηση για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα κράτησης διάρκειας έξι ημερών.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Πέγειας συνεχίζει τις εξετάσεις.