«Φρικτή επίθεση» στο Κίεβο κατήγγειλε ο ΥΠΕΞ μόλις αναχώρησαν οι Αμερικανοί απεσταλμένοι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσία έπληξε κρίσιμης σημασίας υποδομές στην περιφέρεια του Κιέβου στη διάρκεια της νύχτας σε μια «φρικτή επίθεσή» της, όπως κατήγγειλε ο υπουργός Εξωτερικών Αντρέι Σιμπίχα, στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας αμέσως μετά την επίσκεψη Αμερικανών απεσταλμένων που είχε στόχο την επανέναρξη των διπλωματικών προσπαθειών για να δοθεί τέλος στη σύγκρουση.

«Ήταν μια σύνθετη επίθεση κατά την οποία οι Ρώσοι προσπάθησαν να σχεδιάσουν την πρόκληση όσο το δυνατόν μεγαλύτερης βλάβης σε ζωές --βαλλιστικοί πύραυλοι, (πύραυλοι) κρουζ και πύραυλοι κατά πλοίων, και αεριωθούμενα (μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα) ‘σαχίντ’», σημείωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο X.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πυρκαγιές προκλήθηκαν στην ουκρανική πρωτεύουσα καθώς η Ρωσία ξανάρχισε νωρίς σήμερα το πρωί τις αεροπορικές της επιδρομές με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και πυραύλους στο Κίεβο, ύστερα από μια σύντομη παύση τους για την επίσκεψη των Αμερικανών απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ με στόχο μια ειρηνική διευθέτηση της σύγκρουσης.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε ότι άλλοι 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη, ενώ από την πτώση συντριμμιών προκλήθηκαν πυρκαγιές σε πενταώροφο κτίριο διαμερισμάτων και τριώροφο συγκρότημα κατοικιών.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, από την επίθεση προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε τουλάχιστον 14 πολυώροφα κτίρια, έναν κοιτώνα, ένα σχολείο, μια κλινική, αποθήκες και άλλες εγκαταστάσεις.

Η Ρωσία επανέλαβε τις επιθέσεις της μετά την αναχώρηση των ειρηνευτικών απεσταλμένων των ΗΠΑ Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ από το Κίεβο, ύστερα από συνάντηση που είχαν με τον Ζελένσκι την Κυριακή, στο πλαίσιο νέας ώθησης που έδωσε η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία ο οποίος μαίνεται εδώ και περίπου τεσσεράμισι χρόνια. Αυτοί μετέβησαν στο Κίεβο αφού είχαν συνομιλίες στη Μόσχα, μετά τις οποίες το Κρεμλίνο δήλωσε ότι δεν αποκλείει την επανάληψη των τριμερών διαπραγματεύσεων.

--Ο Ουκρανός ΥΠΕΞ καταγγέλλει τη «φρικτή επίθεση» της Ρωσίας τη νύχτα--

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας κατήγγειλε σήμερα τη «φρικτή επίθεση» της Ρωσίας κατά του Κιέβου στη διάρκεια της νύχτας, λίγο μετά την επίσκεψη των Αμερικανών απεσταλμένων.

«Μόλις αποχώρησαν οι ειρηνευτικοί απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου, ο (Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ) Πούτιν εξαπέλυσε νέα μαζική και φρικτή επίθεση εναντίον του Κιέβου, προκαλώντας ζημιές σε κατοικημένες περιοχές και τουλάχιστον δύο θανάτους», κατήγγειλε ο Αντρίι Σιμπίχα σε ανάρτησή του στο X. «Οι βαλλιστικοί του πύραυλοι μιλούν πιο δυνατά από τα λόγια του για τη διπλωματία», πρόσθεσε, καλώντας τους συμμάχους της Ουκρανίας να εντείνουν την πίεση στη Μόσχα, όπως και να παράσχουν συστήματα αναχαίτισης για την κατάρριψη βαλλιστικών πυραύλων, καθώς τα αποθέματα του Κιέβου σε τέτοια συστήματα μειώνονται σε κρίσιμα επίπεδα.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσία εξαπέλυσε δεκάδες πυραύλους και 166 drones στην Ουκρανία κατά την επίθεσή της στη διάρκεια της νύχτας, στόχος της οποίας ήταν κυρίως η περιοχή γύρω από την πρωτεύουσα και η νότια περιφέρεια της Οδησσού.

Σε ανάρτησή της στο Telegram η ουκρανική πολεμική αεροπορία διευκρίνισε ότι κατέρριψε 142 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, 31 από 32 πυραύλους κρουζ και 2 βαλλιστικούς πυραύλους. Η ίδια πηγή δεν αποκάλυψε πόσοι βαλλιστικοί πύραυλοι χρησιμοποιήθηκαν κατά την επίθεση.

Ρωσικά ειδησεογραφικά δίκτυα μετέδωσαν επικαλούμενα ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας ότι η Μόσχα έπληξε στρατιωτικούς στόχους στο Κίεβο και την γύρω περιοχή του, όπως και στο λιμάνι Τσορνομόρσκ στη Μαύρη Θάλασσα.

--Ένας νεκρός σε ουκρανική επίθεση στη ρωσική περιφέρεια Μπριάνσκ, δύο στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κριμαία--

Παράλληλα στη Ρωσία, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε ουκρανική επίθεση στην πόλη Σταρόντουμπ στη μεθοριακή περιφέρεια Μπριάνσκ, σύμφωνα με σημερινή δήλωση του ασκούντα χρέη περιφερειακού κυβερνήτη Γεγκόρ Κοβάλτσουκ, ενώ σύμφωνα με τον Σεργκέι Ακσιόνοφ, τον διορισθέντα από τη Μόσχα περιφερειακό κυβερνήτη της Κριμαίας, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε σε ουκρανική επίθεση στην χερσόνησο αυτή που προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014.

Επίσης ο περιφερειακός κυβερνήτης της Σαράτοφ δήλωσε ότι ουκρανικά drones προκάλεσαν τον τραυματισμό ανθρώπων και ζημιές σε μη στρατιωτικές υποδομές στην ομώνυμη πόλη στον ποταμό Βόλγα, η οποία βρίσκεται περίπου 730 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Μόσχας.

Στην περιοχή αυτή βρίσκεται μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου που διευθύνει η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Rosneft, όπως και άλλες βιομηχανικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

--Οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις ολοκλήρωσαν αεροπορική επιχείρηση, δεν καταγράφηκαν παραβιάσεις--

Η πολωνική πολεμική αεροπορία τερμάτισε επιχειρήσεις που σχετίζονταν με ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία, ανακοίνωσαν στο μεταξύ οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας σε ανάρτησή τους στο X.

«Σας ενημερώνουμε ότι δεν καταγράφηκαν παραβιάσεις του εναέριου χώρου», διευκρίνισαν.

Εν μέσω των εκρήξεων που ακούγονταν στο Κίεβο, η γειτονική Πολωνία, χώρα μέλος του NATO και της ΕΕ, ξεκίνησε προληπτικές επιχειρήσεις κατά των ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων στην Ουκρανία, είχαν ανακοινώσει νωρίτερα οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις.

Λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεων είχαν ανασταλεί προσωρινά νωρίτερα σήμερα οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Λούμπλιν στην Πολωνία, οι οποίες στη συνέχεια ανακοινώθηκε από τον πολωνικό οργανισμό αεροναυτιλιακών υπηρεσιών PANSA ότι επαναλήφθηκαν.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ