Παραίτηση δημοτικού τροχονόμου στην Πόλη Χρυσοχούς

Σοβαρές καταγγελίες για το εργασιακό περιβάλλον στον Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς έρχονται στο προσκήνιο, μετά την παραίτηση δημοτικού τροχονόμου, ο οποίος καταγγέλλει, μεταξύ άλλων, εργασιακό εκφοβισμό, bullying, άνιση και δυσμενή μεταχείριση. Ο δημοτικός τροχονόμος υπέβαλε την παραίτησή του πριν από λίγες ημέρες, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, θα τεθεί σε ισχύ στις 13 Οκτωβρίου 2026. Στην επιστολή παραίτησής του, ο εργαζόμενος φέρεται να προχωρεί σε σοβαρές καταγγελίες, οι οποίες αφορούν, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο Πόλεως Χρυσοχούς.

Μεταξύ άλλων, κάνει λόγο για περιστατικά εργασιακού εκφοβισμού και bullying, καθώς και για άνιση και δυσμενή μεταχείριση, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζει, αντιμετωπίστηκε κατά την περίοδο της υπηρεσίας του. Οι καταγγελίες αναμένεται να προκαλέσουν αντιδράσεις και να απασχολήσουν τη δημοτική Αρχή, καθώς εγείρουν σοβαρά ερωτήματα αναφορικά με το εργασιακό κλίμα και τις συνθήκες μέσα στις οποίες καλούνται να εργάζονται οι υπάλληλοι του Δήμου.

Η επίσημη θέση του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου επί των καταγγελιών αναφέρει πως πρόκειται για μια προβληματική κατάσταση. Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο Δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς Γιώτης Παπαχριστοφή ανέφερε πως πρόκειται για ένα προβληματικό άτομο που από την στιγμή που εργοδοτήθηκε στον Δήμο συνέχεια δημιουργά προβλήματα. Πρόσθεσε πως παρόλες τις υποδείξεις που του έγιναν δεν αντιλήφθηκε ότι πρέπει να συμπεριφερθεί κόσμια όπως συμβαίνει με όλους τους υπόλοιπους υπαλλήλους. Δυστυχώς ο συγκεκριμένος υπάλληλος « ήθελε να κάνει ότι θέλει», είπε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς .

Μετά την εισδοχή του στο Δασικό Κολλέγιο είπε ο κ. Παπαχριστοφή ο συγκεκριμένος υπάλληλος προσκομίζει αναρρωτικές και ανέδειξε το θέμα διερευνώντας τις άδειες ασθενείας. Όπως εξήγησε ο κ. Παπαχριστοφή ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς ενήργησε στην περίπτωση του συγκεκριμένου υπαλλήλου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .