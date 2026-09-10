Μνημόνιο Συνεργασίας Δήμου Πάφου και «Φιλαρμονικής Ορχήστρας Πάφου»

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν χτες ο Δήμος Πάφου και το Σωματείο «Φιλαρμονική Ορχήστρα Πάφου», επισφραγίζοντας τη διάθεση των δύο πλευρών να ενώσουν δυνάμεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της μουσικής παιδείας, της καλλιτεχνικής δημιουργίας και του πολιτισμού στην πόλη.

Η συνεργασία βασίζεται σε ένα κοινό όραμα για την ενίσχυση της πολιτιστικής ζωής της Πάφου, με ιδιαίτερη έμφαση στη μουσική, στους νέους ανθρώπους και στη συμμετοχή των πολιτών στα πολιτιστικά δρώμενα.

Από πλευράς του Δήμου Πάφου, στην υπογραφή του Μνημονίου παρευρέθηκαν ο Δημαρχεύων Πάφου κ. Άγγελος Ονησιφόρου, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας κ. Γιώργος Φ. Πίτρος, τα μέλη της Επιτροπής κα Ανθή Λεωνίδου Στρόππου και κ. Χαράλαμπος Σιαηλής, η Αναπληρώτρια Δημοτική Γραμματέας κα Αναστασία Ρούτη-Ελευθεριάδη, καθώς και μέλη της Πολιτιστικής Υπηρεσίας του Δήμου. Από την πλευρά του Σωματείου «Φιλαρμονική Ορχήστρα Πάφου» παρευρέθηκε η Πρόεδρος κα Μαριλένα Σωκράτους, μαζί με άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η «Φιλαρμονική Ορχήστρα Πάφου», ως ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός πολιτιστικός οργανισμός, έχει ως βασική αποστολή την προώθηση της μουσικής και της καλλιτεχνικής δημιουργίας, συμβάλλοντας παράλληλα στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα πολιτιστικά δρώμενα. Μέσα από το Μνημόνιο, Δήμος Πάφου και Φιλαρμονική Ορχήστρα Πάφου επιδιώκουν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για ακόμη περισσότερες δράσεις και πρωτοβουλίες στον τομέα της μουσικής και του πολιτισμού.

Η συνεργασία αποτελεί, σύμφωνα με τις δύο πλευρές, μια επένδυση στη μουσική παιδεία και στους νέους της Πάφου, αλλά και ένα ακόμη βήμα για την ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας και της δημιουργικής δυναμικής της πόλης.