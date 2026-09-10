Ανδρέας Σιήκκης: «Να επανεξεταστούν οι πολεοδομικές ζώνες στη Γεροσκήπου , δεν ζητούμε άναρχη ανάπτυξη»

Την ανάγκη ουσιαστικής επανεξέτασης συγκεκριμένων πολεοδομικών ζωνών στη Γεροσκήπου, με βάση τα σημερινά δεδομένα και τις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων, ανέδειξε ο Αντιδήμαρχος Γεροσκήπου του Δήμου Ιεροκηπίας, Ανδρέας Σιήκκης, με αφορμή τη χθεσινή δημόσια διαβούλευση για την προτεινόμενη αλλαγή του Τοπικού Σχεδίου Πάφου.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Σιήκκης αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης καταγράφηκαν οι απόψεις και τα αιτήματα κατοίκων από τη Γεροσκήπου, τα Κονιά και την Αγία Μαρινούδα, με ιδιαίτερη έμφαση στις ανησυχίες που αφορούν τις πολεοδομικές ζώνες στις οποίες εμπίπτουν οι ιδιοκτησίες τους.

Ιδιαίτερα έντονο, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο, ήταν το αίτημα ιδιοκτητών τεμαχίων που βρίσκονται στη μεγάλη γεωργική περιοχή της Γεροσκήπου. Όπως σημειώνει, πρόκειται για περιοχή όπου η γεωργική δραστηριότητα έχει περιοριστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις έχει ουσιαστικά σταματήσει.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι αρκετές ιδιοκτησίες παραμένουν για χρόνια δεσμευμένες σε γεωργικές ζώνες, χωρίς ουσιαστική δυνατότητα αξιοποίησης από τους ιδιοκτήτες τους. Ο κ. Σιήκκης χαρακτηρίζει εύλογο το αίτημα των δημοτών για αναβάθμιση συγκεκριμένων πολεοδομικών ζωνών, ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν τις περιουσίες τους και, κυρίως, να δημιουργήσουν κατοικίες για τα παιδιά και τις οικογένειές τους. «Δεν ζητούμε άναρχη ανάπτυξη», υπογραμμίζει, αλλά έναν «ορθολογικό και οργανωμένο πολεοδομικό σχεδιασμό», ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη τα σημερινά δεδομένα, τις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων και την περιορισμένη πλέον δυνατότητα αρκετών περιοχών να συνεχίσουν να λειτουργούν ως παραγωγικές γεωργικές εκτάσεις.

Ο Αντιδήμαρχος αναφέρει παράλληλα ότι ο Δήμος έχει υποχρέωση να μεταφέρει τα αιτήματα αυτά και να επιδιώξει την επανεξέταση των συγκεκριμένων περιοχών, σε συνεργασία με τον πολεοδόμο κ. Πισσούριο και την Πολεοδομική Αρχή.

Στην ανάρτησή του ο Ανδρέας Σιήκκης θέτει επίσης στο τραπέζι την περιοχή που συνδέει τη Γεροσκήπου με τα Κονιά. Όπως αναφέρει, θα πρέπει να αξιολογηθεί πολεοδομικά ως ενδιάμεσος χώρος και, όπου αυτό κρίνεται δικαιολογημένο και συμβατό με τον ευρύτερο σχεδιασμό, να εξεταστεί η ένταξη τμημάτων της σε οικιστική ζώνη. Παράλληλα, ζητά να ανοίξει συζήτηση και για το παραλιακό μέτωπο της Γεροσκήπου, το οποίο βρίσκεται σήμερα σε ζώνη παραθεριστικής κατοικίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το συγκεκριμένο καθεστώς «δεν ικανοποίησε μέχρι σήμερα την περιοχή και τους ιδιοκτήτες», γεγονός που, όπως υποστηρίζει, καθιστά αναγκαία τη συζήτηση για πιθανή αλλαγή του. Καταλήγοντας, ο Αντιδήμαρχος Γεροσκήπου τονίζει ότι ο Δήμος Ιεροκηπίας έχει ευθύνη να διεκδικήσει τις αλλαγές με τεκμηριωμένες προτάσεις προς την Πολεοδομική Αρχή.

Στόχος, όπως αναφέρει, είναι να εξαντληθεί κάθε δυνατότητα ώστε το νέο Τοπικό Σχέδιο να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και των δημοτών, διασφαλίζοντας παράλληλα έναν οργανωμένο και ορθολογικό πολεοδομικό σχεδιασμό για την περιοχή.