Στον «αέρα» η λειτουργία του νηπιαγωγείου στον Κορμακίτη - Νομοθετικό κενό μπλοκάρει τη στελέχωση του

Σε εκκρεμότητα παραμένει η στελέχωση του νηπιαγωγείου στον Κορμακίτη, με το ζήτημα να προκαλεί αντιδράσεις στην κοινότητα των Μαρωνιτών αλλά και εκκλήσεις για άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων, ώστε η λειτουργία του σχολείου να μην επηρεαστεί.

Ο πρώην Εκπρόσωπος των Μαρωνιτών Γιαννάκης Μούσας, σε δημόσια παρέμβασή του, ζητά άμεση και καθολική κινητοποίηση, υπογραμμίζοντας ότι το νηπιαγωγείο πρέπει να λειτουργήσει χωρίς ούτε μία ημέρα καθυστέρηση.

Όπως αναφέρει, για την κοινότητα των Μαρωνιτών το θέμα της λειτουργίας των σχολείων στον Κορμακίτη έχει ιδιαίτερη εθνική σημασία και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μέσα από κομματικές ή άλλες διαφορές.

Σύμφωνα με τον κ. Μούσα, στην υπόθεση προκύπτει ένα σύνθετο θεσμικό ζήτημα, το οποίο συνδέεται τόσο με την ισχύουσα νομοθεσία όσο και με τις προϋποθέσεις που έχουν θέσει οι τουρκοκυπριακές «αρχές» για τη λειτουργία του σχολείου.

Όπως εξηγεί, ο περί Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμος προβλέπει ειδικό καθεστώς για τη στελέχωση σχολείων στις κατεχόμενες περιοχές, με συγκεκριμένα κριτήρια που αφορούν την προέλευση και τη διαμονή των εκπαιδευτικών. Κατά τον ίδιο, ωστόσο, η υφιστάμενη ρύθμιση δεν καλύπτει επαρκώς την ιδιαίτερη περίπτωση του Κορμακίτη.

Ο κ. Μούσας αναφέρει ακόμη ότι οι τουρκοκυπριακές «αρχές» έχουν θέσει ως προϋπόθεση οι εκπαιδευτικοί που θα υπηρετούν στο σχολείο να κατάγονται από τον Κορμακίτη και να διαμένουν στην περιοχή.

Όπως σημειώνει, το Υπουργείο Παιδείας, αναγνωρίζοντας το νομοθετικό κενό, έχει προχωρήσει στην κατάθεση τροποποιητικού νομοσχεδίου, το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει ψηφιστεί από τη Βουλή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό έχει ως αποτέλεσμα η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας να είναι δεσμευμένη από την ισχύουσα νομοθεσία και να μην μπορεί να προχωρήσει σε διορισμό στη βάση μιας ρύθμισης που δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ.

Ο πρώην Εκπρόσωπος των Μαρωνιτών αναφέρει επίσης ότι κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά η ανάγκη στελέχωσης του νηπιαγωγείου είχε καλυφθεί μέσω αγοράς υπηρεσιών. Η συγκεκριμένη συνεργασία, όπως σημειώνει, ολοκληρώθηκε με τη λήξη της σχολικής χρονιάς και για τη νέα χρονιά απαιτείται εκ νέου προσωρινή λύση, μέχρι να υπάρξει οριστική νομοθετική ρύθμιση.

Σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων, ο κ. Μούσας επισημαίνει ότι η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας είναι αρμόδια για τον διορισμό εκπαιδευτικών και οφείλει να εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία.

Προσθέτει ότι το Υπουργείο Παιδείας έχει την ευθύνη της νομοθετικής πρωτοβουλίας που έχει ήδη αναληφθεί, ενώ η Σχολική Εφορεία, παρότι δεν έχει αρμοδιότητα διορισμού εκπαιδευτικών, μπορεί υπό προϋποθέσεις να συμβάλει στην κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του σχολείου μέσω αγοράς υπηρεσιών.

Ο κ. Μούσας τονίζει, τέλος, ότι απαιτείται συντονισμένη κινητοποίηση όλων των εμπλεκομένων, ώστε να επισπευσθούν οι διαδικασίες και να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του νηπιαγωγείου στον Κορμακίτη χωρίς καθυστέρηση.