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Σε σοβαρή κατάσταση 30χρονος μετά από οδική σύγκρουση στην Πάφο

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Σε οδική σύγκρουση που συνέβη γύρω στις 9.30 σήμερα το πρωί στην οδό Παπανδρέα Παπαγεωργίου στην Πάφο, τραυματίστηκε σοβαρά 30χρονος μοτοσικλετιστής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ενώ ο 30χρονος οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του στον πιο πάνω δρόμο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία, έχασε τον έλεγχο της με αποτέλεσμα να ανατραπεί στην άσφαλτο.

Ο 30χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου και στη συνέχεια σε ιδιωτική κλινική στη Λεμεσό όπου νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με τους επι καθήκοντι ιατρούς, φέρει κρανιοεγκεφαλική κάκωση και κάταγμα ωμοπλάτης.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Πέγειας συνεχίζει τις εξετάσεις

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