Παράταση στις αιτήσεις για αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων κοινωνικών εισφορών με δόσεις, όλες οι λεπτομέρειες

Παράταση μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2026 για την υποβολή αιτήσεων για αποπληρωμή με δόσεις των ληξιπρόθεσμων κοινωνικών εισφορών ανακοίνωσαν οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σε ανακοίνωση των Υπηρεσιών αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τον νόμο, εργοδότες και αυτοτελώς εργαζόμενοι που οφείλουν κοινωνικές εισφορές, τόσο στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων όσο και στα άλλα ταμεία που έχουν την ευθύνη είσπραξης εισφορών οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για αποπληρωμή με Δόσεις Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών.

Η αίτηση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, https://www.pay.sid.mlsi.gov.cy/LxpWeb/.

Όπως σημειώνεται, οι εργοδότες και οι αυτοτελώς εργαζόμενοι μπορούν στο πλαίσιο της ρύθμισης να εξοφλήσουν το αργότερο σε 54 ισόποσες μηνιαίες δόσεις τις καθυστερημένες οφειλές τους. Εάν επιλέξουν να εξοφλήσουν ενωρίτερα των 54 δόσεων, θα επωφεληθούν ανάλογης μείωσης του πρόσθετου τέλους το οποίο μπορεί να ανέρχεται μέχρι και 27%.

Σε περίπτωση που το οφειλόμενο ποσό καταβληθεί εφάπαξ, θα απαλλάσσονται από την καταβολή του συνόλου του πρόσθετου τέλους που επιβλήθηκε.

Σύμφωνα με τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ληξιπρόθεσμες οφειλές θεωρούνται, για μεν τους εργοδότες, οφειλές μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2026 και για δε τους αυτοτελώς εργαζόμενους, οφειλές μέχρι και το τέταρτο τρίμηνο του 2025 (Τ4/2025).

Παράλληλα, σημειώνεται ότι εάν οφειλέτες ενταχθούν στην πιο πάνω ρύθμιση και ενόσω αυτή διαρκεί, οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν θα προχωρούν στη λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον τους και σε περίπτωση που έχουν καταχωρηθεί εναντίον τους ποινικές διώξεις, αυτές είναι δυνατό να αναστέλλονται με έγκριση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Επίσης, για όσους εκκρεμούν εναντίον τους φυλακιστήρια ή κατασχετήρια εντάλματα αυτά είναι δυνατό να αναστέλλονται μετά από σχετικές ενέργειες του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Για πληροφορίες για τη ρύθμιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα Κεντρικά Γραφεία Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο τηλέφωνο 1450, με το Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λευκωσίας 22409742, 22409758, με το Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λεμεσού 25804355, 25804317, με το Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λάρνακας 24805226, 24805229, με το Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Πάφου 26821244, 26821250 και με το Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αμμοχώστου στο 23816515.

Πηγή: ΚΥΠΕ