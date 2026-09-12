Με παρέμβαση ΠτΔ αναστέλλεται κινητοποίηση για το αρδευτικό πρόβλημα Κοιλάδας Χρυσοχούς

Έπειτα από παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας και τη συνεργασία του Υπουργού Γεωργίας, του Επιτρόπου Περιβάλλοντος και της Διευθύντριας του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, αναστέλλεται η προγραμματισμένη για την Κυριακή κινητοποίηση για το σοβαρό αρδευτικό πρόβλημα της Κοιλάδας Χρυσοχούς, σύμφωνα με ανακοίνωση εκ μέρους των αρδευτών από τον κ. Νέστορα Μιχαήλ.

Όπως αναφέρει ο κ. Μιχαήλ, η παρέμβαση αυτή δημιουργεί πλέον προοπτική για άμεση προσωρινή παροχή νερού στουςεπηρεαζόμενους αρδευτές.

"Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας για την ταχεία ανταπόκριση όλων των εμπλεκομένων και αναμένουμε απότα τοπικά κλιμάκια του ΤΑΥ να κινηθούν χωρίς καθυστέρηση, ώστε οι αποφάσεις να εφαρμοστούν άμεσαστην πράξη. Η αναστολή της κινητοποίησης γίνεται ως ένδειξη καλής θέλησης και συνεργασίας", προσθέτει.

"Ο στόχος, όμως, παραμένει ξεκάθαρος: η εξεύρεση οριστικής, μόνιμης και βιώσιμης λύσης για τηνάρδευση της Κοιλάδας Χρυσοχούς, ώστε να προστατευθεί ένας από τους σημαντικότερους και πιοεύφορους πράσινους πνεύμονες της περιοχής.

Η Κοιλάδα Χρυσοχούς πρέπει να παραμείνει ζωντανή και πράσινη", καταλήγει.