Ο βασιλιάς Όγιο θα ταφεί στη δυτική Ουγκάντα – Στο επίκεντρο η διαμάχη για τη διαδοχή

Ο Όγιο Νίμπα, που έγινε παγκοσμίως γνωστός το 1995 ως ο νεότερος μονάρχης στον κόσμο, θα ταφεί το Σάββατο στη δυτική Ουγκάντα, ενώ ηβασιλική οικογένεια βρίσκεται αντιμέτωπη με διαμάχη για το ποιος θα τον διαδεχθεί στον θρόνο του Βασιλείου του Τοόρο.

Ο βασιλιάς Όγιο Νίμπα Καμπάμπα Ιγκούρου Ρουκίντι Δ΄ πέθανε τον περασμένο μήνα στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε ηλικία 34 ετών, όπου υποβαλλόταν σε θεραπεία για καρκίνο.

Είχε ανέβει στον θρόνο σε ηλικία μόλις τριών ετών, μετά τον θάνατο του πατέρα του, βασιλιά Ολίμι Γ΄, και η στέψη του τον ανέδειξε στον νεότερο μονάρχη στον κόσμο. Οι εικόνες του μικρού βασιλιά με το στέμμα και τα βασιλικά άμφια είχαν προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον.

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν αυτή την εβδομάδα έξω από το βασιλικό παλάτι στο Φορτ Πόρταλ, την πρωτεύουσα του βασιλείου στη δυτική Ουγκάντα, για να αποτίσουν φόρο τιμής στον εκλιπόντα μονάρχη. Πολλοί φορούσαν παραδοσιακούς λευκούς χιτώνες και ενδύματα από φλοιό.

Η διαμάχη για τη διαδοχή

Η Ουγκάντα διαθέτει εκλεγμένο αρχηγό κράτους, διατηρεί όμως αρκετά βασίλεια που προϋπήρχαν της βρετανικής αποικιακής περιόδου και εξακολουθούν να θεωρούνται σημαντικοί θεματοφύλακες της παραδοσιακής ταυτότητας και κληρονομιάς.

Ο θάνατος του Όγιο προκάλεσε έντονη διαμάχη για τη διαδοχή. Επιτροπή αποτελούμενη από μέλη της βασιλικής φυλής ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι επέλεξε ως νέο βασιλιά τον ξάδελφο του Όγιο, Έντουαρντ Ρουκίντι Κιτζανανγκόμα, παρουσιαστή ειδήσεων και συντάκτη στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα UBC.

Η άμεση οικογένεια του Όγιο, ωστόσο, υποστηρίζει ότι στον θρόνο θα πρέπει να διαδεχθεί τον εκλιπόντα βασιλιά ο γιος του, όπως προβλέπει η διαθήκη του.

Ο Όγιο δεν είχε παντρευτεί και μέχρι την ανακοίνωση του θανάτου του δεν ήταν γνωστό ότι είχε αποκτήσει παιδιά. Στις 27 Αυγούστου, ο πρωθυπουργός του βασιλείου ανακοίνωσε ότι ο μονάρχης είχε αποκτήσει γιο.

Ο δημοσιογράφος Άντριου Μβέντα, ο οποίος είναι επίσης συγγενής της βασιλικής οικογένειας, δήλωσε την Πέμπτη ότι η οικογένεια του Όγιο δεν είχε καταφέρει να παρουσιάσει φωτογραφία του παιδιού και αρνήθηκε να δώσει πληροφορίες για την οικογένεια της μητέρας του.

Η διαμάχη είχε δημιουργήσει τον κίνδυνο να καθυστερήσει η ταφή, καθώς ο νέος βασιλιάς πρέπει να πραγματοποιήσει βασικό τελετουργικό κατά τη διάρκεια της τελετής. Πηγή με γνώση των συνομιλιών για την κρίση δήλωσε, ωστόσο, ότι οι εθνικές αρχές προώθησαν με επιτυχία τη διαδοχή του Κιτζανανγκόμα.

ΠΗΓΗ: ERTNEWS