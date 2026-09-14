ΑΚΕΛ Πάφου: Ζητά ίδρυση ή επαναλειτουργία Φορέα Πολιτισμού ως συνέχεια του «Πάφος 2017»

Την ανάγκη δημιουργίας ή επανασύστασης ενός Φορέα Πολιτισμού συνδεδεμένου με τον Δήμο Πάφου, ο οποίος θα αναλάβει κεντρικό και ουσιαστικό ρόλο στον πολιτιστικό σχεδιασμό της πόλης και της επαρχίας, θέτει η Δημοτική Ομάδα του ΑΚΕΛ στον Δήμο Πάφου.

Σε ανακοίνωσή της, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2026, η Δημοτική Ομάδα του ΑΚΕΛ υποστηρίζει ότι ο πολιτισμός δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως «πολυτέλεια», αλλά ως βασική προϋπόθεση για την πνευματική ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο.

Όπως αναφέρει, ένας νέος ή επανασυσταθείς Φορέας Πολιτισμού θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη και προβολή της κυπριακής πολιτιστικής δημιουργίας, στην ενίσχυση της δημιουργικότητας και στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

Παράλληλα, θα πρέπει να συμβάλει στην καταγραφή, διαφύλαξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Έμφαση στους καλλιτέχνες της Πάφου Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους καλλιτέχνες της πόλης και της επαρχίας Πάφου, με το ΑΚΕΛ να σημειώνει ότι διαχρονικά δραστηριοποιείται στην περιοχή μεγάλος αριθμός δημιουργών με σημαντικό έργο.

Η Δημοτική Ομάδα υποστηρίζει ότι οι καλλιτέχνες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως «ισότιμοι εταίροι» και να έχουν ενεργό συμμετοχή στη διαμόρφωση των αποφάσεων που αφορούν τον πολιτισμό, μέσα από διαφανείς και δημοκρατικές διαδικασίες.

Η παρακαταθήκη του «Πάφος 2017» Στο επίκεντρο της πρότασης βρίσκεται η εμπειρία της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Πάφος 2017». Το ΑΚΕΛ υπενθυμίζει ότι κατά τη διάρκεια του θεσμού λειτούργησε το «Ανοικτό Εργαστήρι Πολιτισμού», το οποίο, σύμφωνα με τη Δημοτική Ομάδα, συνέβαλε σημαντικά στην επιτυχία της διοργάνωσης. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το ΑΚΕΛ είχε υποστηρίξει διαχρονικά ότι η συγκεκριμένη παρακαταθήκη θα έπρεπε να αξιοποιηθεί από τον Δήμο Πάφου και τους υπόλοιπους Δήμους της επαρχίας και να αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία ενός μόνιμου θεσμού πολιτισμού. Ωστόσο, σύμφωνα με το ΑΚΕΛ, σχεδόν μία δεκαετία μετά την ολοκλήρωση του «Πάφος 2017», η εμπειρία αυτή δεν αξιοποιήθηκε στον βαθμό που θα έπρεπε.

Η Δημοτική Ομάδα κάνει λόγο για έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού, περιθωριοποίηση των ντόπιων δημιουργών και περιορισμένη πρόσβαση των πολιτών στα πολιτιστικά αγαθά, εκφράζοντας παράλληλα την άποψη ότι ο πολιτισμός κινδυνεύει να περιοριστεί είτε σε προνόμιο λίγων είτε σε τουριστικό προϊόν. Αναφορά στις προηγούμενες προσπάθειες Το ΑΚΕΛ σημειώνει ακόμη ότι και κατά την προηγούμενη σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου είχε στηρίξει τη δημιουργία ενός ευέλικτου και αποτελεσματικού, μη κερδοσκοπικού Φορέα Πολιτισμού, ο οποίος θα στηριζόταν οικονομικά από τον Δήμο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, εκπρόσωποι της Δημοτικής Ομάδας συμμετείχαν στην ειδική επιτροπή που είχε δημιουργηθεί για το θέμα, ενώ η πρόταση είχε απασχολήσει και συνεδρίες της ολομέλειας του Δημοτικού Συμβουλίου. «Να ξαναμπεί η Πάφος στην οικογένεια των Πολιτιστικών Πρωτευουσών» Το ΑΚΕΛ Πάφου καλεί σε έναν ανοικτό και οργανωμένο διάλογο με όλους τους πολιτιστικούς φορείς και τους καλλιτέχνες της επαρχίας, με στόχο τη διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου πολιτιστικής πολιτικής.

Στόχος, όπως αναφέρει, είναι η δημιουργία ενός αποκεντρωμένου, συμμετοχικού και προσβάσιμου Οργανισμού Πολιτισμού, ο οποίος θα αποτελέσει «φυσική συνέχεια» του «Πάφος 2017».

Παράλληλα, η Δημοτική Ομάδα εκφράζει την επιθυμία η Πάφος να επανέλθει στη «μεγάλη οικογένεια των Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης», υπογραμμίζοντας ότι είναι έτοιμη να εργαστεί προς αυτή την κατεύθυνση. Η πρόταση του ΑΚΕΛ έρχεται να επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί, σε μόνιμη βάση, η πολιτιστική παρακαταθήκη που άφησε στην Πάφο ο θεσμός του «Πάφος 2017» και ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος του Δήμου στη διαμόρφωση μιας μακροπρόθεσμης πολιτιστικής στρατηγικής για την πόλη και την επαρχία.