ΠτΔ: Στα σκαριά ο εκσυγχρονισμός της αεροπορικής βάσης Αντρέας Παπανδρέου από τις ΗΠΑ - Στο υψηλότερο επίπεδο οι διακρατικές σχέσεις

Τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, και της Προσωπικής Απεσταλμένης του για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, πραγματοποιήθηκε για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, δήλωσε το πρωί της Δευτέρας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Σημείωσε ότι συνεχίζεται η προετοιμασία, με στόχο να προκύψουν αποτελέσματα κατά την εβδομάδα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τα οποία θα οδηγήσουν σε επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, αναφερόμενος στην ανανέωση της άρσης του εμπάργκο όπλων από τις ΗΠΑ και για το 2027, ο Πρόεδρος σημείωσε ότι η συνεργασία Κύπρου-ΗΠΑ βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο από ποτέ.

Ο Πρόεδρος απαντούσε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Γυμνάσιο Αγίου Δομετίου, με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.

Κληθείς να τοποθετηθεί για την ανανέωση της άρσης του εμπάργκο όπλων από τις ΗΠΑ και για το 2027, ο Πρόεδρος σημείωσε ότι αποτελεί «ένα ξεκάθαρο μήνυμα για τη σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με την Κυπριακή Δημοκρατία που ενισχύονται συνεχώς ειδικότερα στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας».

«Πέραν αυτού που ανακοινώθηκε από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών τρέχουν και πολλά άλλα προγράμματα, τρέχουν προγράμματα που αφορούν τον εκσυγχρονισμό των υποδομών της Κυπριακής Δημοκρατίας», σημείωσε.

«Ειδικότερα αναφέρομαι στην αεροπορική βάση Αντρέας Παπανδρέου. Τρέχουν συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με την αγορά εξοπλιστικών προγραμμάτων από τις Ηνωμένες Πολιτείες», συμπλήρωσε.

Την ίδια στιγμή ανέφερε πως «για πρώτη φορά Κύπριοι σπουδάζουν στις αμερικανικές στρατιωτικές ακαδημίες.

«Ειδικότερα στα θέματα της άμυνας και της ασφάλειας, υπάρχει μία άριστη συνεργασία, μία άριστη συνεργασία που δεν βρισκόταν ποτέ σε τέτοιο ψηλό επίπεδο», τόνισε ο Πρόεδρος.

Ερωτηθείς εάν πραγματοποιήθηκε η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, και της Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, ο Πρόεδρος απάντησε ότι «έγινε αυτή η τηλεφωνική επικοινωνία».

Όπως ανέφερε, υπάρχει μια πρώτη ενημέρωση, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν θα δημοσιοποιήσει ο ίδιος το αποτέλεσμα της συζήτησης.

«Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι συνεχίζεται η προετοιμασία, υπάρχει και σήμερα συνάντηση των διαπραγματευτών, έτσι ώστε στην εβδομάδα της Γενικής Συνέλευσης να προκύψουν κάποια αποτελέσματα που θα οδηγήσουν στον επιθυμητό στόχο που είναι η ανακοίνωση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ