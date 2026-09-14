Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Ωρομίσθιοι: 24ωρη γενική απεργία και εκδήλωση διαμαρτυρίας την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου
| Newsroom

Για πρώτη φορά στην Πάφο: Stand-Up Comedy Bus Tour με άφθονο γέλιο!

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Μια διαφορετική εμπειρία ψυχαγωγίας στους δρόμους της Πάφου ετοιμάζει το Πετρίδειο Ίδρυμα, προσκαλώντας το κοινό σε ένα πρωτότυπο Stand-Up Comedy Bus Tour.

Για πρώτη φορά στην Πάφο, το Πετρίδειο Ίδρυμα διοργανώνει ένα ξεχωριστό comedy tour, συνδυάζοντας τη βόλτα με το stand-up comedy, την ψυχαγωγία και το γέλιο.

Η πρωτότυπη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, με σημείο συνάντησης τη στάση λεωφορείου στο Αρχαιολογικό Πάρκο Κάτω Πάφου και ώρα έναρξης στις 17:30.

Οι συμμετέχοντες θα επιβιβαστούν σε ένα διαφορετικό λεωφορείο, όπου τους περιμένουν stand-up comedy, special guests και απρόβλεπτες στιγμές.

Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, μάλιστα, δεν αποκλείεται κάποιοι από τους επιβάτες να βρεθούν ακόμη και οι ίδιοι… μέρος του show!

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με ελεύθερη είσοδο, ωστόσο οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Το Πετρίδειο Ίδρυμα καλεί το κοινό να πάρει μαζί του την καλή διάθεση και την παρέα του και να απολαύσει μια διαφορετική βόλτα στην πόλη. Μια διαδρομή γεμάτη γέλιο, ανατροπές και εκπλήξεις, που φιλοδοξεί να προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία ψυχαγωγίας στην Πάφο.

Οι πληροφορίες της εκδήλωσης Ημερομηνία: Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου Ώρα: 17:30 Σημείο συνάντησης: Στάση λεωφορείου Αρχαιολογικού Πάρκου, Κάτω Πάφος Είσοδος: Ελεύθερη Θέσεις: Περιορισμένες – θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα