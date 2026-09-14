Για πρώτη φορά στην Πάφο: Stand-Up Comedy Bus Tour με άφθονο γέλιο!

Μια διαφορετική εμπειρία ψυχαγωγίας στους δρόμους της Πάφου ετοιμάζει το Πετρίδειο Ίδρυμα, προσκαλώντας το κοινό σε ένα πρωτότυπο Stand-Up Comedy Bus Tour.

Για πρώτη φορά στην Πάφο, το Πετρίδειο Ίδρυμα διοργανώνει ένα ξεχωριστό comedy tour, συνδυάζοντας τη βόλτα με το stand-up comedy, την ψυχαγωγία και το γέλιο.

Η πρωτότυπη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, με σημείο συνάντησης τη στάση λεωφορείου στο Αρχαιολογικό Πάρκο Κάτω Πάφου και ώρα έναρξης στις 17:30.

Οι συμμετέχοντες θα επιβιβαστούν σε ένα διαφορετικό λεωφορείο, όπου τους περιμένουν stand-up comedy, special guests και απρόβλεπτες στιγμές.

Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, μάλιστα, δεν αποκλείεται κάποιοι από τους επιβάτες να βρεθούν ακόμη και οι ίδιοι… μέρος του show!

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με ελεύθερη είσοδο, ωστόσο οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Το Πετρίδειο Ίδρυμα καλεί το κοινό να πάρει μαζί του την καλή διάθεση και την παρέα του και να απολαύσει μια διαφορετική βόλτα στην πόλη. Μια διαδρομή γεμάτη γέλιο, ανατροπές και εκπλήξεις, που φιλοδοξεί να προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία ψυχαγωγίας στην Πάφο.

Οι πληροφορίες της εκδήλωσης Ημερομηνία: Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου Ώρα: 17:30 Σημείο συνάντησης: Στάση λεωφορείου Αρχαιολογικού Πάρκου, Κάτω Πάφος Είσοδος: Ελεύθερη Θέσεις: Περιορισμένες – θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας