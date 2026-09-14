LIVE εικόνα: «Ουρανέ δυνάμωσε το... έρχεται» - Οδύνη στην Νίκαια, λαοθάλασσα στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη

Η ώρα του τελευταίου αποχαιρετισμού έφτασε για τον Γιώργο Μαζωνάκη, με τη Νίκαια, τη γειτονιά όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, να έχει μετατραπεί από το πρωί σε ένα μεγάλο σημείο συνάντησης ανθρώπων που θέλησαν να του πουν ένα τελευταίο αντίο.

Λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι, ο Ιερός Ναός της Αγίας Τριάδας έχει γεμίσει από συγγενείς, φίλους, συνεργάτες, ανθρώπους του καλλιτεχνικού κόσμου και χιλιάδες θαυμαστές. Από χθες το απόγευμα, όταν η σορός του έφτασε στην εκκλησία για τη λαϊκή αγρυπνία, η προσέλευση δεν σταμάτησε σχεδόν καθόλου. Άνθρωποι κάθε ηλικίας πέρασαν από τον ναό, άφησαν ένα λουλούδι, στάθηκαν για λίγα λεπτά σιωπηλοί και τραγούδησαν κομμάτια που συνόδευσαν ολόκληρες περιόδους της ζωής τους.

Η Νίκαια ξενύχτησε μαζί του. Στους δρόμους γύρω από την Αγία Τριάδα ακούστηκαν τραγούδια του, κάποιοι χόρεψαν ζεϊμπέκικο, άλλοι ξέσπασαν σε κλάματα. Ένας αποχαιρετισμός που μοιάζει περισσότερο με μια αυθόρμητη λαϊκή έκφραση αγάπης για έναν καλλιτέχνη που κατάφερε να ενώσει διαφορετικές γενιές τα τελευταία 33 χρόνια. Στην εκκλησία βρίσκονται ήδη πολλοί άνθρωποι από τον χώρο της μουσικής, ανάμεσά τους η Πάολα, η Αμαρυλλίς, ο Ηλίας Βρεττός, ο Θάνος Πετρέλης, ο Δήμος Αναστασιάδης, ο Στάθης Αγγελόπουλος και ο Κωνσταντίνος Παντελίδης. Η οικογένειά του βρίσκεται στο επίκεντρο αυτών των δύσκολων στιγμών, δεχόμενη τη συμπαράσταση του κόσμου.

Στις 13:00 η εξόδιος ακολουθία, η οποία είναι ανοιχτή στο κοινό. Στη συνέχεια, η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη θα οδηγηθεί στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου η ταφή θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο. Αντί στεφάνων, η οικογένεια έχει ζητήσει να γίνουν ενισχύσεις προς το Humanity Greece. Σήμερα, όμως, πριν από την τελευταία διαδρομή, ο Γιώργος Μαζωνάκης επιστρέφει για τελευταία φορά εκεί από όπου ξεκίνησε. Στη Νίκαια. Ανάμεσα στους ανθρώπους και στις εικόνες μιας γειτονιάς που τον είδε να μεγαλώνει, πριν η φωνή του γίνει γνωστή σε ολόκληρη την Ελλάδα.