ΑΚΕΛ : Νέα μελέτη, νέα κοροϊδία για τον δρόμο Τάφοι των Βασιλέων - Κόλπο των Κοραλλίων

Νέα καθυστέρηση στον δρόμο Κάτω Πάφου - Κόλπου των Κοραλλίων, γνωστό ως δρόμος Τάφοι των Βασιλέων, καταγγέλλει το ΑΚΕΛ Πάφου, με σημερινή του ανακοίνωση μετά την απόφαση της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη να προχωρήσει σε νέα μελέτη βιωσιμότητας για το έργο.

Το ΑΚΕΛ χαρακτηρίζει την εξέλιξη ακόμη μία «προκλητική υπαναχώρηση» και ακόμη μία απόδειξη, όπως αναφέρει, της κυβερνητικής ασυνέπειας απέναντι στην επαρχία Πάφου.

Όπως σημειώνει, αντί το έργο να προχωρήσει στην υλοποίηση εντός του 2026, παραπέμπεται εκ νέου σε μελέτες, αναβολές και γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας για την Πάφο, το οποίο συζητείται εδώ και χρόνια, έχει επανειλημμένα εξαγγελθεί και για το οποίο έχουν δοθεί συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.

Το ΑΚΕΛ Πάφου υποστηρίζει ότι η αναγκαιότητα του έργου είναι ήδη δεδομένη και πως αυτό που απαιτείται πλέον είναι πολιτική βούληση και υλοποίηση.

«Η Πάφος δεν χρειάζεται άλλες μελέτες για να διαπιστωθεί η αναγκαιότητα του έργου. Χρειάζεται πολιτική βούληση, αποφάσεις και υλοποίηση», αναφέρει χαρακτηριστικά, προειδοποιώντας παράλληλα ότι η νέα μελέτη δεν πρέπει να μετατραπεί σε άλλοθι για νέα αναβολή.

Το κόμμα κάνει λόγο για έργο που συνδέεται άμεσα με την οδική ασφάλεια, την αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου, την τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της επαρχίας, αλλά και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Κάλεσμα για δυναμική αντίδραση Ιδιαίτερα αιχμηρό είναι και το κάλεσμα του ΑΚΕΛ Πάφου προς τις πολιτικές δυνάμεις και τους φορείς της επαρχίας να κινητοποιηθούν.

Καλεί όλες τις πολιτικές δυνάμεις της Πάφου, τον Δήμο Ακάμα και τους άλλους δήμους της επαρχίας, τις κοινότητες Χλώρακας και Λέμπας, τις τοπικές αρχές και τους οργανωμένους φορείς να αντιδράσουν δυναμικά και να διεκδικήσουν από κοινού την υλοποίηση του έργου.

Το ΑΚΕΛ ζητά από την κυβέρνηση να σταματήσει τις υπεκφυγές και να δώσει σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την έναρξη υλοποίησης του δρόμου.

Η ανακοίνωση καταλήγει με ένα ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα προς την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη: «Η Πάφος δεν θα αποδεχθεί άλλη κοροϊδία. Δεν ζητά άλλες υποσχέσεις. Απαιτεί έργα, απαιτεί συνέπεια και σεβασμό».