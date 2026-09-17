Απίστευτη καταδίωξη στο αεροδρόμιο Πάφου: Έκλεψε αυτοκίνητο, έσπασε πύλη και βούτηξε στη θάλασσα για να ξεφύγει

Αναστάτωση προκάλεσε το απόγευμα στο αεροδρόμιο Πάφου ένας 44χρονος από τη Λετονία, κινητοποιώντας τις αρχές μετά από μια σειρά απρόβλεπτων γεγονότων.

Ο 44χρονος έφτασε καθυστερημένα στο αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα να χάσει την προγραμματισμένη πτήση του προς τη Ρίγα.

Λίγο αργότερα, ενώ βρισκόταν στον χώρο στάθμευσης του αεροδρομίου, φέρεται να επιβιβάστηκε σε ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, το οποίο μόλις είχε σταθμεύσει.

Ο οδηγός είχε βγει από το όχημα, ενώ στη θέση του συνοδηγού βρισκόταν η σύζυγός του, την οποία ο 44χρονος φέρεται να απομάκρυνε από το αυτοκίνητο πριν αναπτύξει ταχύτητα και τραπεί σε φυγή.

Στην προσπάθειά του να διαφύγει, ωστόσο, κινήθηκε προς λανθασμένη κατεύθυνση. Αντί να κατευθυνθεί ανατολικά, κινήθηκε δυτικά, καταλήγοντας προς τις εγκαταστάσεις του παλιού αεροδρομίου.

Η ασυνήθιστη πορεία του έγινε αντιληπτή από πολίτες, οι οποίοι άρχισαν να τον καταδιώκουν και παράλληλα ενημέρωσαν την ασφάλεια του αεροδρομίου.

Η καταδίωξη έληξε όταν το όχημα προσέκρουσε σε πύλη των εγκαταστάσεων και ακινητοποιήθηκε.

Ο 44χρονος εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και επιχείρησε αρχικά να διαφύγει περνώντας την περίφραξη του αερολιμένα.

Στη συνέχεια, όμως, επέστρεψε προς την ακτογραμμή και έπεσε στη θάλασσα, επιχειρώντας να απομακρυνθεί κολυμπώντας.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας του αεροδρομίου, τα οποία κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν.

Ο 44χρονος τέθηκε υπό κράτηση, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες και τα ακριβή περιστατικά της υπόθεσης.