«Κράτος Μαφία»: Προσφεύγει στη Δικαιοσύνη ο Αναστασιάδης για το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς – Πρώτη ακρόαση στις 28 Σεπτεμβρίου

Νέα δικαστική διάσταση λαμβάνει η υπόθεση του πορίσματος της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, καθώς η πλευρά του τέως Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, αμφισβητώντας, μεταξύ άλλων, την απόφαση της Αρχής να εκδώσει ανακοίνωση για τα ευρήματα που τον αφορούν. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΙΓΜΑ, η πρώτη ακρόαση της υπόθεσης έχει οριστεί για τις 28 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, αποδίδονται ενδεχόμενες ευθύνες σε τρία πρόσωπα της δικηγορικής εταιρείας του Νίκου Αναστασιάδη.

Ειδικότερα, στον τέως Πρόεδρο αποδίδονται, κατά τους ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται στο πόρισμα, ενδεχόμενες ευθύνες για εμπορία επηρεασμού και κατάχρηση εξουσίας.

Σε δύο συνεταίρους του δικηγορικού του γραφείου αποδίδονται, επίσης κατά το πόρισμα, ενδεχόμενες ευθύνες για εμπορία επηρεασμού και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του Σίγμα, ο Νίκος Αναστασιάδης είχε ζητήσει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού από την Αρχή κατά της Διαφθοράς αντίγραφο της κατάθεσής του, επικαλούμενος τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων. Η Αρχή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, απέρριψε το αίτημα.

Την ίδια ώρα, η ποινική διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη. Επτά έμπειρα στελέχη της Αστυνομίας έχουν ενταχθεί στην ανακριτική ομάδα, προκειμένου να συνεργαστούν με τους πέντε ποινικούς ανακριτές που διορίστηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο.