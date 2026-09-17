Η «Σουηδέζα Μέρκελ» ετοιμάζεται για επιστροφή: Ποια είναι η Μαγκνταλένα Άντερσον που κέρδισε τον Κρίστερσον

Μαγκνταλένα Άντερσον, η επιστροφή;

Η «Σουηδέζα Μέρκελ», όπως κάποιοι την αποκαλούν, αυτή η δυναμική σοσιαλδημοκράτισσα, με τη φήμη της πεισματάρας, της ρεαλίστριας και της αμεσότητας του χαρακτήρα, στοχεύει σε μια επιστροφή στην ηγεσία της Σουηδίας, μετά τη νίκη της στις βουλευτικές εκλογές της περασμένης Κυριακής.

Μετά την ανακοίνωση σήμερα των οριστικών αποτελεσμάτων και την ανακοίνωση του απερχόμενου πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον ότι θα παραιτηθεί, η ηγέτιδα των Σουηδών Σοσιαλδημοκρατών δεσμεύτηκε να σχηματίσει κυβέρνηση που θα «οδηγήσει τη Σουηδία μπροστά».

«Ο σουηδικός λαός επέλεξε μια νέα κατεύθυνση για τη χώρα μας. Ψήφισε υπέρ της ενότητας και κατά της διαίρεσης», δήλωσε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αμέσως μετά την παραίτηση του Κρίστερσον. «Θέλω να κάνω αυτή τη νέα κατεύθυνση πραγματικότητα... πολύ απλά, μια κυβέρνηση που θα οδηγήσει τη Σουηδία μπροστά», είπε.

Με 176 έδρες, ο αριστερός συνασπισμός της Άντερσον επικράτησε οριακά του μπλοκ του Ουλφ Κρίστερσον, το οποίο έχει 173 έδρες.

Η 59χρονη οικονομολόγος πλέον ονειρεύεται να επιστρέψει στην πρωθυπουργία από την οποία αποχώρησε το 2022.

Τώρα έρχεται η δύσκολη διαδικασία σχηματισμού κυβέρνησης εντός ενός βαθιά κατακερματισμένου αριστερού μπλοκ. Δεν υπάρχει πολυτέλεια λάθους: η συμμαχία μεταξύ της δεξιάς και της ακροδεξιάς, η οποία έχασε αυτές τις εκλογές με μόλις 50.000 ψήφους, περιμένει στα παρασκήνια.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, του οποίου η κυβέρνηση είναι μία από τις λίγες σοσιαλιστικές κυβερνήσεις στην Ευρώπη, γιόρτασε τη νίκη της σήμερα με ανάρτηση στο X. «Έπειτα από τέσσερα χρόνια μιας δεξιάς κυβέρνησης συνασπισμού με την ακροδεξιά, οι Σουηδοί στοιχηματίζουν για άλλη μια φορά στο κράτος πρόνοιας, την κοινωνική δικαιοσύνη και την οικολογική μετάβαση», δήλωσε.

Με κατεύθυνση προς το Κέντρο

Η Μαγκνταλένα Άντερσον είναι ένθερμη υποστηρίκτρια του κράτους πρόνοιας, εμβληματικού των σκανδιναβικών χωρών, με μια ειλικρίνεια που ελκύει πολλούς Σουηδούς.

«Ο τρόπος που μιλάει εμπνέει εμπιστοσύνη σε πολλούς ανθρώπους», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Γιαν Τορέλ του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης.

Από πολλές απόψεις, «είναι λίγο μια Μέρκελ», επισημαίνει ο πολιτικός επιστήμονας, υποστηρίζοντας ότι η Γερμανίδα πρώην καγκελάριος «ήταν, κατά κάποιο τρόπο, ένα πρότυπο για εκείνη».

«Η Μάγκντα», όπως την αποκαλούν, παραδέχεται με ευχαρίστηση ότι είναι μια απαιτητική και ανυπόμονη ηγέτιδα. «Ό,τι θέλω, το θέλω έτοιμο χθες», είπε σε μια πρόσφατη συνέντευξη η Άντερσον, η οποία ορισμένες φορές φάνηκε να ξεφλουδίζει βραστά αυγά ανάμεσα σε προεκλογικές εκδηλώσεις.

Προερχόμενη από την αριστερή πτέρυγα του κόμματός της, αυτή η σοσιαλδημοκράτισσα έκτοτε κατευθύνθηκε προς το κέντρο.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, υποσχέθηκε να αυξήσει τους φόρους στα υψηλά εισοδήματα, να ενισχύσει το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας και να μειώσει τους χρόνους αναμονής στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Αλλά δεσμεύτηκε επίσης να διατηρήσει τις περισσότερες από τις σταθερές πολιτικές της συντηρητικής κυβέρνησης του Ουλφ Κρίστερσον σχετικά με τη μετανάστευση και την καταπολέμηση του εγκλήματος.

Στη διεθνή σκηνή, «θέλω η Σουηδία να είναι ενεργό μέλος του ΝΑΤΟ, να ακουστεί περισσότερο η φωνή της στην Ευρώπη, γιατί στον κόσμο που ζούμε, χρειαζόμαστε μια πολύ ισχυρότερη Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο σε μια συγκέντρωση μια εβδομάδα πριν από τις εκλογές.

Συνήθως ντυμένη με σκουρόχρωμα ρούχα, η Άντερσον ηγείται των Σοσιαλδημοκρατών από τον Νοέμβριο του 2021, μετά την παραίτηση του αρχηγού του κόμματος και τότε πρωθυπουργού Στέφαν Λεβέν, ο οποίος ουσιαστικά της παρέδωσε τα ηνία της κυβέρνησης.

Ήταν ήδη γνωστή στους Σουηδούς, έχοντας υπηρετήσει για επτά χρόνια ως υπουργός Οικονομικών, κερδίζοντας μεγάλη εκτίμηση στη θητεία της.

Αυτή η λάτρης της μέταλ -τρέφει ιδιαίτερη συμπάθεια για το συγκρότημα System of a Down- εξελέγη πρωθυπουργός στις 24 Νοεμβρίου 2021.

Επτά ώρες στην εξουσία

Προτού όλα στραβώσουν.

Σε μια άνευ προηγουμένου συμμαχία, η δεξιά και η ακροδεξιά ένωσαν τις δυνάμεις τους λίγες ώρες μετά την εκλογή της για να τορπιλίσουν τις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό.

Ο συνασπισμός της Άντερσον κλονίστηκε και κατέρρευσε, αναγκάζοντάς την να παραιτηθεί μετά από μόλις επτά ώρες στο αξίωμα.

Πέντε ημέρες πέρασαν. Το αριστερό μπλοκ ανασυντάχθηκε και η Άντερσον επανεξελέγη από το Κοινοβούλιο, και έγινε η πρώτη γυναίκα που ηγήθηκε της σουηδικής κυβέρνησης μετά την παραίτηση της βασίλισσας Ουλρίκης Ελεονώρας το 1720.

Η νέα της θητεία ήταν σύντομη -μόνο δέκα μήνες- αλλά έντονη, και σημαδεύτηκε ιδιαίτερα από την πανδημία της Covid-19.

Αυτή η μητέρα δύο παιδιών, σήμερα ενήλικα, έπαιξε επίσης καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή πορείας των Σοσιαλδημοκρατών, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Σουηδία για χρόνια εναντιωνόταν στην ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Η σκανδιναβική χώρα όμως υπέβαλε αίτημα για ένταξη στην Ατλαντική Συμμαχία τον Μάιο του 2022.

Λίγους μήνες αργότερα, η Άντερσον έχασε τις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου 2022 από ένα δεξιό μπλοκ με επικεφαλής τον Ουλφ Κρίστερσον του Μετριοπαθούς Κόμματος.

Από τότε ήταν αρχηγός της αντιπολίτευσης.

Γεννημένη στις 23 Ιανουαρίου 1967 στην Ουψάλα, αυτό το μοναχοπαίδι ενός καθηγητή πανεπιστημίου και μιας δασκάλας διακρίθηκε για πρώτη φορά στην κολύμβηση, όπου ξεχώρισε για την αποφασιστικότητά της και έγινε πρωταθλήτρια νέων της Σουηδίας.

Ασχολήθηκε επίσης με τον ακτιβισμό στην ηλικία των 16 ετών, κάτι από τότε συνεχίζει.

Ξανθιά με διαπεραστικά μπλε μάτια, αποφοίτησε από τη Σχολή Οικονομικών της Στοκχόλμης και εργάστηκε για λίγο στο Χάρβαρντ και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).

Αλλά τα ενδιαφέροντά της δεν περιορίζονται στα οικονομικά.Γιόρτασε τα 40ά γενέθλιά της με ένα πάρτι με θέμα το "Sex and the City", την εμβληματική σειρά με έδρα τη Νέα Υόρκη.

Πηγή: ΑΠΕ