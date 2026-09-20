Στα χνάρια της παράδοσης στον Στατό - Άγιο Φώτιο

Με επίκεντρο την κυπριακή παράδοση, τα αγροτικά προϊόντα και τις παλιές γεωργικές πρακτικές πραγματοποιείται σήμερα, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, το 14ο Αγροτικό Φεστιβάλ «Στ’ αχνάρια της παράδοσης» στον Στατό – Άγιο Φώτιο της επαρχίας Πάφου.

Η πλατεία της κοινότητας μετατρέπεται σε έναν χώρο όπου η παράδοση συναντά τη σύγχρονη ζωή.

Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά παραδοσιακές γεωργικές εργασίες και να δουν τον τρόπο με τον οποίο παρασκευάζονται προϊόντα που αποτελούν μέρος της γαστρονομικής κληρονομιάς της περιοχής.

Στους πάγκους του φεστιβάλ παρουσιάζονται τοπικά προϊόντα, μεταξύ άλλων σουτζούκος, τραχανάς, τσαμαρέλλα, ζιβανία, χαλλούμι, αναρή και άλλα παραδοσιακά εδέσματα, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι επιδείξεις παλιών γεωργικών πρακτικών.

Ξεχωριστή θέση στο φεστιβάλ έχει και η αναβίωση του παραδοσιακού τρύγου και του πατήματος των σταφυλιών, όπως αποτυπώνεται και στις εικόνες από τη φετινή διοργάνωση.

Το φεστιβάλ, που ξεκίνησε στις 11:00 και ολοκληρώνεται στις 16:00, αποτελεί μια ευκαιρία για μικρούς και μεγάλους να γνωρίσουν την αγροτική ζωή και να έρθουν πιο κοντά στις παραδόσεις που μεταφέρονται από γενιά σε γενιά.