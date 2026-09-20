Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Ανάγια - Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη πλησίον της κοινότητας Ανάγιας στην επαρχία Λευκωσίας, με την επιχείρηση κατάσβεσης να τελεί υπό την επιχειρησιακή ευθύνη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με το Τμήμα Δασών, για ενίσχυση των προσπαθειών πυρόσβεσης έχουν αποσταλεί στην περιοχή τέσσερα επανδρωμένα πυροσβεστικά οχήματα.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν για την αναχαίτιση της φωτιάς και την αποτροπή της επέκτασής της, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για την έκταση της πυρκαγιάς ή για ενδεχόμενο κίνδυνο προς κατοικημένες περιοχές.