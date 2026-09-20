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| Κύπρος

Νέος συναγερμός στην Πάφο: Πυρκαγιά ξέσπασε στις Αρόδες - Διερευνώνται τα αίτια (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί επίσημη ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ή άλλη αρμόδια κρατική υπηρεσία.

Πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή μεταξύ των Κοινοτήτων Κάτω Αρόδες και Κρήτου Τέρα στην Πάφο.

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Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, η πυρκαγιά κατέκαυσε τέσσερα δεκάρια ξηρά χόρτα και είναι υπό ελέγχο.

Το γεγονός αρχικά γνωστοποίησε η εθελοντική ομάδα πυροσβέσης  Atlas Fireteam και "Δίας" μέσω της σελίδας τους στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται σε συνεργασία με την Αστυνομία.

Υπενθυμίζεται ότι τις τελευταίες μέρες ξέσπασαν αρκετές πυρκαγιές στην επαρχία Πάφου.

 

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