Τo OPAP Paphos 3x3 2025 ενώνει δυνάμεις με το Enavsma Foundation και «χτυπά» στην Πάφο

Μετά τις επιτυχείς διοργανώσεις του OPAP Cyprus 3x3 Series 2025 σε Λευκωσία και Πρωταρά, η καρδιά των φίλων της καλαθόσφαιρας 3Χ3 χτυπά στην Πάφο.

Η πόλη της Πάφου βάζει τα μπασκετικά της για το OPAP Paphos 3x3, που θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 14 & 15 Ιουνίου. Η 3on3 Cyprus LTD σε συνεργασία με την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και τον Δήμο Πάφου διοργανώνουν το 5ο OPAP Paphos 3x3 στη Πλατεία Κάστρου στην Κ. Πάφο.

Παράλληλα και σε συνεργασία με το Enavsma Foundation η πλατεία θα μεταμορφωθεί σε ανοικτό εργαστήρι βιωματικών δράσεων και παραθλημάτων με το καθιερωμένο πλέον Access City Festival vol. 3.

Οι διοργανωτές έχουν θέσει ψηλά τον πήχη για την φιλοξενία μιας άρτιας διοργάνωσης, μετά την επιτυχή διοργάνωση του 2024 και επιστρέφουν στην Πλατεία Κάστρου με μπασκετικές αναμετρήσεις στις κατηγορίες: OPAP Men, Scaffolding Solutions Under 18, Cyprus 3x3 Under 16, Prime Insurance Under 14 Boys και Primetel Under 12.

Tο απόγευμα της Κυριακής, 15 Ιουνίου, από τις 16:00 – 19:00, και παράλληλα με την τελική φάση του OPAP Pafos 3X3, η πλατεία θα μετατραπεί σε αθλητικό εργαστήρι. Με την υποστήριξη του Paphos Archery Club και του σωματείου Τοξοβολίας 3Α, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τον τυφλό τοξοβόλο μας, με παγκόσμιες επιτυχίες, Χρίστο Μισό, τον ΑμεΑ τοξοβόλο μας Κυριάκο Δημητρίου και να διαγωνιστεί απέναντι τους.

O Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός «ΥΠΑΡΧΩ», θα προσφέρει βιωματικές δραστηριότητες στα αθλήματα της παρα-πετόσφαιρας και δρόμο ταχύτητας τυφλών ατόμων, σε μια προσπάθεια να αντιληφθούμε τις δυσκολίες που υπάρχουν αλλά συνάμα και την ποικιλία αθλημάτων που υπάρχουν για τα ΑμεΑ.

Ατραξιόν θα αποτελέσει και φέτος ο φιλικός αγώνας για την στήριξη του ιδρύματος ENAVSMA, μεταξύ της ομάδας του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου και της ομάδας του ιδρύματος ENAVSMA. Αρχηγός για φέτος της ομάδας του Enavsma, ο Κύπριος Ολυμπιονίκης και παγκοσμιονίκης στο άλμα εις ύψος, Κυριάκος Ιωάννου! Ο αγώνας μεταξύ των ομάδων Team Enavsma VS Team Δήμος Πάφου, αναμένεται να διεξαχθεί στις 7.00 μ.μ.

Οι διοργανωτές εκφράζουν μεγάλες ευχαριστίες προς τους χορηγούς της διοργάνωσης OPAP Cyprus 3x3 Series 2025, τον διαμαντένιο χορηγό τους ΟΠΑΠ Κύπρου, Πλατινένιο χορηγό Primetel, Χρυσό Χορηγό Scaffolding Solutions, και ασημένιοι χορηγοί οι Prime Insurance, MyMall Limassol, SoEasy Stores, So.Loo.tions και Cosmos Sport. Υποστηρικτές είναι οι εταιρείες Search the Nest και Blue Cross. Θεσμικοί υποστηρικτές η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων και ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού.

Κοντά στο ENAVSMA και τις δράσεις του βρίσκονται πάντα οι συνεργάτες, χορηγοί και υποστηρικτές του: Χαραλαμπίδης – Κρίστης, Ελληνική Τράπεζα, Kawacom’s Ipanema Espresso, Amyth of Nicosia, Round Table 7 Πάφου, Καφεκοπτείο Γ. Χαραλάμπους, Ahmad Tea of London, European University, CIM Business School, ΟΠΑΠ Κύπρου, IPH Iakovos Photiades Group of Companies, Net U, Aspris Quality Fruits & Vegetables, Cyprofruits Citrus Trading Ltd, Alcon Professional Hygiene, Klinete, G. TH. St Mountains Ltd.

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν την εγγραφή της ομάδας τους στις πιο πάνω κατηγορίες από την επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης στον σύνδεσμο https://cyprus3x3.com.cy/paphos3x3/

Αναλυτικά το πρόγραμμα του OPAP Paphos 3x3, περισσότερες πληροφορίες και νέα των διοργανώσεων μπορείτε να βρείτε στην επίσημη σελίδα των διοργανωτών www.cyprus3x3.com.cy και στα επίσημα κανάλια της διοργάνωσης στο Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter & Linkedin.

*Για περισσότερες πληροφορίες για το Enavsma Foundation και τις αιτήσεις υποτροφιών, επισκεφθείτε την επίσημη σελίδα: https://www.enavsma.com/

Οι διοργανωτές καλούνν τους ενδιαφερόμενους στην Πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου της Πάφου, στις 14 & 15 Ιουνίου για μπασκετικές μάχες, μουσική, χορευτικά σόου, διαγωνισμούς, βιωματικές δράσεις και πολλές εκπλήξεις!