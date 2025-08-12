Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Υπό έλεγχο η φωτιά στην Τάλα που κατέκαψε 3 δεκάρια από ξηρά χόρτα

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στην περιοχή της κοινότητας Τάλας, σύμφωνα με ανάρτηση στην Πλατφόρμα Χ του Εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου Ανδρέα Κεττή.

Ο κ Κεττής προσθέτει ωστόσο πως στην σκηνή παραμένουn δυνάμεις πυρόσβεσης σε επιφυλακή για την αποφυγή τυχόν αναζωπύρωσης της.

Η φωτιά που εκδηλώθηκε σε πλαγιά του βουνού κοντά σε κατοικίες συνέχισε, κατέκαψε τρία δεκάρια από ξηρά χόρτα.

Για την κατάσβεση της ανταποκρίθηκαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα από πυροσβεστικούς σταθμούς της πόλης και επαρχίας Πάφου και έγιναν ρίψεις από δύο πτητικά μέσα για προστασία των κατοικιών. Οι κατοικίες προσθέτει ο κ. Κεττής προστατεύτηκαν .

 Τα αίτια της πρόκλησης της θα διερευνηθούν σε συνεργασία με την Αστυνομία.

