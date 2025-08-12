Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Οριακή η επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας

Έκκληση στο κοινό για εξοικονόμηση ενέργειας μεταξύ των ωρών 630μμ και 10μμ

Οριακή προβλέπεται και για σήμερα η επάρκεια ηλεκτρικού ρεύματος, με το Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς να απευθύνει έκκληση στο κοινό για εξοικονόμηση ενέργειας μεταξύ των ωρών 18:30και 22.00.

Όπως ανέφερε στον «Π» ο βοηθός διευθυντής Λειτουργίας Συστήματος στον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς, Χάρης Ζαβαλλής, με βάση τις διαθέσιμες μονάδες παραγωγής, η επάρκεια θα είναι οριακή όπως ήταν και χθες. Σημείωσε ότι χθες παρουσιάστηκε βλάβη σε έναν μετασχηματιστή του δικτύου ενώ βλάβες υπάρχουν σε 5 μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Δεκέλεια, Μονή και Βασιλικό.

Λόγω εσωτερικής βλάβης σε μετασχηματιστή η διακοπή ρεύματος που επανήλθε πλήρως ψες

Από τις 9.30 χθες το βράδυ επανήλθε πλήρως η ηλεκτροδότηση στις περιοχές που αντιμετώπισαν χθες πρόβλημα, δήλωσε στο ΚΥΠΕ η εκπρόσωπος Τύπου της Αρχής Ηλεκτρισμού, Χριστίνα Παπαδοπούλου.

Όπως εξήγησε, χθες σημειώθηκε διακοπή στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας λόγω εσωτερικής βλάβης που παρουσιάστηκε σε ένα μεγάλο μετασχηματιστή σε υποσταθμό μεταφοράς, που βρίσκεται στον Καρβουνά, και αμέσως λειτούργησαν τα συστήματα αυτοπροστασίας και έτσι διακόπηκε η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε γύρω στις εφτά περιοχές Τροόδους.

Η ηλεκτροδότηση επανήλθε στις 9:30 χθες το βράδυ καθώς όλοι όσοι είχαν επηρεαστεί συνδέθηκαν και τροφοδοτούνται από άλλον μετασχηματιστή, ανέφερε η κ. Παπαδοπούλου.

