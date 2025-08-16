Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Newsroom

Μέχρι το τέλος Σεπτεμβίου αναμένεται η απόφαση για Τυχικό

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Ο προκαθήμενος της εκκλησίας της Κύπρου εκτιμά ότι μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, το Οικουμενικό πατριαρχείο θα λάβει την απόφαση του στην προσφυγή του τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού.

Ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος ο οποίος αν και δήλωσε ότι δεν θέλει να προκαταλάβει τις αποφάσεις, εμφανίσθηκε πεπεισμένος, ότι το Πατριαρχείο θα δικαιώνει την απόφαση της Iεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου για έκπτωση του Eπισκόπου Τυχικού από τον Μητροπολιτικό θρόνο Πάφου.

Σημειώνεται πως ο Επίσκοπος Τυχικός προσέφυγε στις αρχές Ιουνίου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο κατά της απόφασης της Ιεράς Συνόδου της εκκλησίας της Κύπρου της 22ας Μάιου.

Κατά πλειοψηφία οι συνοδικοί είχαν αποφασίσει την έκπτωση του από τον μητροπολιτικό θρόνο Πάφου διατηρώντας τον επίσκοπο και μέλος της Ιεράς Συνόδου. Σύμφωνα με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου η ενδημούσα Σύνοδος του Πατριαρχείου συνέρχεται μια φορά τον μήνα.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης έδωσε σε όλους τους συνοδικούς του Πατριαρχείου την υπόθεση για μελέτη. Eίχε αναφέρει επίσης πως η Σύνοδος της εκκλησίας της Κύπρου, έπραξε αυτό που έπρεπε προκειμένου να προστατεύσει το πλήρωμα της εκκλησίας από κάποιες εξωτερικές επιδράσεις. Εξήγησε ότι μετά την πανορθόδοξη σύνοδο της Κρήτης τον Ιούνιο του 2016 ορισμένοι κύκλοι κατηγορούν συνεχώς ακόμη και τον ίδιο τον Οικουμενικό Πατριάρχη θέτοντας τους εαυτούς τους πάνω από την ορθοδοξία.

Από την πλευρά του οι υποστηρικτές του Τυχικού αναφέρουν πως χτες ανήμερα της εορτής της Παναγίας ο Τυχικός παρευρέθηκε στην λειτουργία της εκκλησίας της Χλώρακας.Οι υποστηρικτές του αναφέρουν σε ανάρτηση τους ότι πήρανε την ευλογία του και ευχήθηκαν να λάμψει η αλήθεια και να επανέλθει στην θέση του.

Ευχήθηκαν επίσης η Παναγία Δέσποινα να είναι προστάτης όλων μας και όπως η Μεγαλόχαρη να σκεπάζει και να χαρίζει δύναμη στον Τυχικό που διανύει μια μεγάλη δοκιμασία τόσο ο ίδιος όσο και η ορθοδοξία. Ως "λύχνος φωτός που φώτισε την Ορθοδοξία στην επαρχία μας ως ένας Άξιος Ιεράρχης και αγνός ορθόδοξος χριστιανός", καταλήγουν. 

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited