Μέχρι το τέλος Σεπτεμβίου αναμένεται η απόφαση για Τυχικό

Ο προκαθήμενος της εκκλησίας της Κύπρου εκτιμά ότι μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, το Οικουμενικό πατριαρχείο θα λάβει την απόφαση του στην προσφυγή του τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού.

Ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος ο οποίος αν και δήλωσε ότι δεν θέλει να προκαταλάβει τις αποφάσεις, εμφανίσθηκε πεπεισμένος, ότι το Πατριαρχείο θα δικαιώνει την απόφαση της Iεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου για έκπτωση του Eπισκόπου Τυχικού από τον Μητροπολιτικό θρόνο Πάφου.

Σημειώνεται πως ο Επίσκοπος Τυχικός προσέφυγε στις αρχές Ιουνίου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο κατά της απόφασης της Ιεράς Συνόδου της εκκλησίας της Κύπρου της 22ας Μάιου.

Κατά πλειοψηφία οι συνοδικοί είχαν αποφασίσει την έκπτωση του από τον μητροπολιτικό θρόνο Πάφου διατηρώντας τον επίσκοπο και μέλος της Ιεράς Συνόδου. Σύμφωνα με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου η ενδημούσα Σύνοδος του Πατριαρχείου συνέρχεται μια φορά τον μήνα.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης έδωσε σε όλους τους συνοδικούς του Πατριαρχείου την υπόθεση για μελέτη. Eίχε αναφέρει επίσης πως η Σύνοδος της εκκλησίας της Κύπρου, έπραξε αυτό που έπρεπε προκειμένου να προστατεύσει το πλήρωμα της εκκλησίας από κάποιες εξωτερικές επιδράσεις. Εξήγησε ότι μετά την πανορθόδοξη σύνοδο της Κρήτης τον Ιούνιο του 2016 ορισμένοι κύκλοι κατηγορούν συνεχώς ακόμη και τον ίδιο τον Οικουμενικό Πατριάρχη θέτοντας τους εαυτούς τους πάνω από την ορθοδοξία.

Από την πλευρά του οι υποστηρικτές του Τυχικού αναφέρουν πως χτες ανήμερα της εορτής της Παναγίας ο Τυχικός παρευρέθηκε στην λειτουργία της εκκλησίας της Χλώρακας.Οι υποστηρικτές του αναφέρουν σε ανάρτηση τους ότι πήρανε την ευλογία του και ευχήθηκαν να λάμψει η αλήθεια και να επανέλθει στην θέση του.

Ευχήθηκαν επίσης η Παναγία Δέσποινα να είναι προστάτης όλων μας και όπως η Μεγαλόχαρη να σκεπάζει και να χαρίζει δύναμη στον Τυχικό που διανύει μια μεγάλη δοκιμασία τόσο ο ίδιος όσο και η ορθοδοξία. Ως "λύχνος φωτός που φώτισε την Ορθοδοξία στην επαρχία μας ως ένας Άξιος Ιεράρχης και αγνός ορθόδοξος χριστιανός", καταλήγουν.