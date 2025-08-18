Ογδοντάχρονος έχασε το πορτοφόλι του με 2.500 ευρώ στην Τσάδα

Ογδοντάχρονος έχασε το πορτοφόλι του με 2.500 ευρώ που πήρε από την κατοικία του εγκαταλείποντας την λόγω φωτιάς το απόγευμα της Κυριακής στην Τσάδα.

Για την υπόθεση η οικογένεια του ενημέρωση και την Αστυνομία. Συγκεκριμένα ο Νίκος Κουρίδης 80 ετών απο την Τσάδα λόγω του ότι μένει σε ύψωμα έξω απο το χωριό - σύνορα Κοίλης-Τσάδας ήταν από τους πρώτους που είδε από την βεράντα τις πρώτες φλόγες πριν πάρουν διαστάσεις και ενημέρωσε το 112, σύμφωνα με την κόρη του . Ήταν προσθέτει με τους δύο 20χρονους εθελοντές και ακόμη και δύο ηλικιωμένους γείτονες έξω από τα σπίτια τους με τα λάστιχα και πάλευαν για να σώσουν τα τέσσερις κατοικίες μαζί με τα εναέρια μέσα και την πυροσβεστική υπηρεσία.

Όπως περιγράφει η κόρη του 80χρονου η φωτιά έφτασε μόνο να κάψει την αυλή του ενός σπιτιού.

Επεσήμανε επίσης πως πάνω στο πανικό του όταν ζητήθηκε στον 80χρονο να εκκενώσουν την κατοικία στο πλαίσιο της μερικής και προληπτικής εκκένωσης, πήρε μόνο όλα τα λεφτά που είχε στο σπίτι περίπου 2.500 ευρώ και τα έβαλε στο πορτοφόλι του,το οποίο φαίνεται να του έπεσε πάνω στον πανικό της εξάπλησης της πύρινης λαίλαπας και φεύγοντας βιαστικά.

Με την επιστροφή του στην κατοικία του μετά την κατάσβεση της φωτιάς συνέχισε η κόρη του δεν το βρήκε.

Η κόρη του 80χρονου απευθύνει έκκληση εάν κάποιος ξέρει ή εάν το έχει βρεί κάπου στην περιοχή , έστω χωρίς τα χρήματα να τους ενημερώσει.

Προσθέτει επίσης πως για την πιο πάνω υπόθεση είναι ενήμερη και η Αστυνομία. Είχαμε Αγιο και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, καταλήγει η κόρη του 80χρονου.