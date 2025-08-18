Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Νεοζηλανδικό στρατοδικείο έκρινε ένοχο στρατιώτη για απόπειρα κατασκοπείας

Ο στρατιώτης ομολόγησε ακόμη πως απέκτησε πρόσβαση σε σύστημα πληροφορικής με κακούς σκοπούς.

Νεοζηλανδικό στρατοδικείο έκρινε ένοχο σήμερα για απόπειρα κατασκοπείας στρατιώτη, που παραδέχθηκε ότι προσπάθησε να διαβιβάσει λεπτομερείς πληροφορίες για βάσεις των ενόπλων δυνάμεων σε ξένη χώρα.

Η στρατιωτική δικαιοσύνη δεν επέτρεψε να αποκαλυφθεί η ταυτότητά του, ούτε ποια ήταν η χώρα στην οποία θα παρέδιδε τις νευραλγικής σημασίας πληροφορίες, για λόγους προστασίας του απορρήτου της έρευνας.

Ο στρατιώτης ομολόγησε ακόμη πως απέκτησε πρόσβαση σε σύστημα πληροφορικής με κακούς σκοπούς.

Είχε διατηρήσει αντίγραφα της απευθείας μετάδοσης των επιθέσεων στην Κράιστσερτς, τον Μάρτιο του 2019, όταν έχασαν τη ζωή τους 51 άνθρωποι, καθώς και έγγραφο συνταγμένο από τον δράστη τους, τον Μπρέντον Τάραντ.

