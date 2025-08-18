Σε αιμορραγικό σοκ συνεπεία ρήξης αριστερού πνεύνομα οφείλεται ο θάνατος της 34χρονης

Σε αιμορραγικό σοκ, συνεπεία ρήξης αριστερού πνεύμονα, προκληθέν από τέμνον και νήσσον όργανο οφείλεται ο θάνατος της 34χρονης σύμφωνα με την νεκροτομή που διενήργησαν επί της σορού της οι ιατροδικαστές Δρ Α. Παπέττα και Ορθόδοξος Ορθοδόξου, όπως ανακοίνωσε ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Επιχειρήσεων Πάφου Μιχάλης Νικολάου.

Ο κ. Νικολάου ανέφερε πως η νεκροτομή επί της σορού της 34χρονης διενεργήθηκε στο νεκροτομείο του ΓΝ Λευκωσίας.

Οι εξετάσεις της Αστυνομίας για την υπόθεση φόνου εκ προμελέτης και γυναικοκτονίας με θύμα της 34χρονη και απόπειρας φόνου του 14χρονου γιού της συνεχίζονται από το Τμήμα Ανιχνέσεως Εγκλημάτων Πάφου.

Για την υπόθεση συνελήφθη ο 53χρονος συμβίος της ο οποίος κρατείται υπό φρούρηση στο ΓΝ Λευκωσίας και τελεί υπό οκταήμερη προσωποκράτηση.

Ο 53χρονος ανακρινόμενος παραδέχτηκε ότι χτύπησε με μαχαίρι την συμβία του. Ο 14χρονος γιός του θύματος που φέρει τραύμα στην αριστερή πλευρά του λαιμού του νοσηλεύτηκε στο ΓΝ Πάφου και σήμερα πήρε εξιτήριο.