Η ειρηνευτική πρόταση Κατάρ-Αιγύπτου "εστάλη στο Ισραήλ", ανακοίνωσε το Κάιρο

Νωρίτερα, η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς ανακοίνωσε ότι αποδέχεται αυτό το σχέδιο.

Η Αίγυπτος ανακοίνωσε ότι παρέδωσε στο Ισραήλ μια νέα πρόταση κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, υπογραμμίζοντας ότι πλέον «η μπάλα είναι στο ισραηλινό γήπεδο».

Οι μεσολαβητές της Αιγύπτου και του Κατάρ κατάρτισαν μια πρόταση που βασίζεται σε ένα προηγούμενο αμερικανικό σχέδιο, ανέφερε ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών Ντιάα Ρασουάν, μιλώντας στο κρατικό μέσο ενημέρωσης Al-Qahera News.

Η πρόταση αυτή «εστάλη στο Ισραήλ και η μπάλα είναι πλέον στο γήπεδο» των Ισραηλινών, πρόσθεσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ 

