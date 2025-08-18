Σπάνια δορυφορική φωτογραφία δείχνει το Βαρώσι πριν 22 χρόνια

Μια σπάνια δορυφορική φωτογραφία που δείχνει το Βαρώσι το 2003, πριν από 22 χρόνια, δημοσιεύτηκε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, πλατφόρμα Χ.
Ο χρήστης Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς μοιράζεται την ιστορία του, όπου τον Σεπτέμβριο του 2003 είχε ζητήσει από ένα φίλο του, τότε πρόεδρο της αμερικανικής αεροδιαστημικής και αμυντικής εταιρείας Lockheed Martin, να του παραχωρήσει μια δορυφορική φωτογραφία του Βαρωσίου.
Σε σχόλιο του, αναφέρεται στο πόσο άλλαξε από τότε η περίκλειστη πόλη από τις πρόσφατες επεμβάσεις του κατοχικού καθεστώτος.
Αυτούσια η ανάρτηση:
Το Σεπτέμβριο του 2003, ζήτησα από το φίλο μου, τότε Πρόεδρο της Lockeed Martin Ελληνοαμερικάνο Ted Gavrili, να μου στείλει την πιο αναλυτική δορυφορική φωτογραφία της Αμμοχώστου που μπορούσε να δημοσιευθεί. Έτσι στις 22 Σεπτεμβρίου 2003, όταν περνούσε πάνω από την Κύπρο ο… pic.twitter.com/f2IRz4QAUQ— Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς, Christodoulos Protopapas (@CAProtopapas) August 16, 2025