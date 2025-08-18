Σπάνια δορυφορική φωτογραφία δείχνει το Βαρώσι πριν 22 χρόνια

Μια σπάνια δορυφορική φωτογραφία που δείχνει το Βαρώσι το 2003, πριν από 22 χρόνια, δημοσιεύτηκε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, πλατφόρμα Χ.

Ο χρήστης Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς μοιράζεται την ιστορία του, όπου τον Σεπτέμβριο του 2003 είχε ζητήσει από ένα φίλο του, τότε πρόεδρο της αμερικανικής αεροδιαστημικής και αμυντικής εταιρείας Lockheed Martin, να του παραχωρήσει μια δορυφορική φωτογραφία του Βαρωσίου.

Σε σχόλιο του, αναφέρεται στο πόσο άλλαξε από τότε η περίκλειστη πόλη από τις πρόσφατες επεμβάσεις του κατοχικού καθεστώτος.

Αυτούσια η ανάρτηση: