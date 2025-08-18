Θετική εξέλιξη, αν και άργησε ο ΠτΔ, λέει ο ΔΗΣΥ για σύνταξη

Θετική, αν και με καθυστέρηση, η απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας να παραχωρήσει τη σύνταξή του σε κοινωφελή ιδρύματα, σχολιάζει ο ΔΗΣΥ.

«Σε ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα δεν χρειαζόταν κανένα νομικό πλαίσιο να τον πιέσει», προσθέτει ο ΔΗΣΥ, επιμένοντας ότι η πρωτοβουλία, αν και θετική, έρχεται πολύ αργά.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έπρεπε από την πρώτη στιγμή να αποποιηθεί τη σύνταξη του δίνοντας το καλό παράδειγμα.

Όχι να κάνει μια προσωρινή παραχώρηση, μετά από εφτάμισι χρόνια πέντε ως ΥΠΕΞ και δυόμισι ως ΠτΔ, υπό το βάρος του νέου θεσμικού πλαισίου και της κοινωνικής κριτικής.

Σε ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα δεν χρειαζόταν κανένα νομικό πλαίσιο να τον πιέσει.

Είναι λοιπόν μια θετική κίνηση που άργησε πολύ.

Παράλληλα, είναι λάθος να στέλνει στους πολίτες το μήνυμα ότι η φιλανθρωπία αποτελει όχημα επικοινωνίας.

Κατά τ' άλλα «δεν θέλει δημοσιότητα».