Το Τεχνόπολις 20 καλωσορίζει απόψε το «Da Trio» στον όμορφο κήπο του , στις 8 μ.μ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η βάση του Da Trio είναι η παράδοση γεμάτη επιρροές από το σήμερα.

Το ρεπερτόριό τους είναι εμπνευσμένο από τα θρυλικά τρίο για πιάνο της ιστορίας της τζαζ όπως οι Ahmad Jamal, Oscar Peterson, Bill Evans, σε συνδυασμό με διασκευές τζαζ στάνταρ και πρωτότυπες συνθέσεις.

Όπως αναφέρεται, το Da Trio αποτελείται από τον Χρήστο Γερολατσίτη στο πιάνο από την Κύπρο, τον Xavi Castillo στο μπάσο από την Καταλονία και τον Karles Pérez στα ντραμς από τη νότια Ισπανία.

Η αγάπη και η αφοσίωσή τους στην τζαζ παράδοση είναι αυτό που ενώνει τους τρεις. Είσοδος: 15 ευρώ/ 10 ευρώ (-18) Εισιτήρια διαθέσιμα online στο www.technopolis20.com