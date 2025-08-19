Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Κύπρος συνεχίζει να αποτελεί ανθρωπιστική δίοδο για τη διεθνή κοινότητα»

Η Κύπρος συνεχίζει να στηρίζει τον άμαχο πληθυσμό και να αποτελεί ανθρωπιστική δίοδο για τη διεθνή κοινότητα, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε ανάρτησή του την Τρίτη με αφορμή την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στην ανάρτησή του, αναφέρεται στην «πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας «Αμάλθεια» - Γέφυρα ζωής προς τη Γάζα».

Σημειώνοντας ότι αναχώρησε από το λιμάνι Λεμεσού νέα αποστολή 1.200 τόνων ανθρωπιστικής βοήθειας, αναφέρει ότι, η Κύπρος «συνεχίζει να στηρίζει τον άμαχο πληθυσμό και να αποτελεί ανθρωπιστική δίοδο για τη διεθνή κοινότητα».