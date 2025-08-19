Σοκαριστικό: Γέφυρα στη Σικελία καταρρέει την ώρα που περνάνε από πάνω της αυτοκίνητα (βίντεο)

Σοκ προκαλεί βίντεο που δείχνει τη γέφυρα Σαν Τζουλιάνο κοντά στην πόλη Ραντάτσο, στην επαρχία της Κατάνια της Σικελίας, να αρχίζει να καταρρέει, με ολόκληρα κομμάτια να πέφτουν στο έδαφος ενώ αυτοκίνητα διέρχονται στο κατάστρωμα της.

Το βίντεο δείχνει κομμάτια από την γέφυρα στην Ιταλία και χώμα να πέφτουν στο κενό, χωρίς όμως να κινδυνεύσει κανένας από τους οδηγούς.

Η γέφυρα έκλεισε και ξεκίνησαν εργασίες αποκατάστασης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα lastampa, το βίντεο αποκαλύπτει την παλιά κατασκευή της γέφυρας, η οποία βρισκόταν εδώ και καιρό σε κρίσιμη κατάσταση, και επιδεινώθηκε από τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών.

Η κατάρρευση οδήγησε σε διακοπή της πρόσβασης μεταξύ της πόλης Ραντάτσο και αρκετών δήμων της επαρχίας της Μεσσήνης, με αποτέλεσμα τον κίνδυνο απομόνωσης για τους κατοίκους. Το Ραντάτσο, με πληθυσμό άνω των 8.000, αποτελεί το κοντινότερο αστικό κέντρο όπου εξυπηρετούνται οι βασικές ανάγκες.

Παράλληλα, δεν θα έχουν εύκολη πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα για τα επείγοντα περιστατικά, σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συνδέσεις των υπεραστικών και σιδηροδρομικών μέσων μαζικής μεταφοράς για τους φοιτητές που μετακινούνται προς την Κατάνια, καθώς και για την προμήθεια βασικών αγαθών (φαρμακεία, συμβουλευτικά κέντρα κ.λπ.) και βασικών εμπορικών υπηρεσιών.

