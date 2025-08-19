Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Web TV

Σοκαριστικό: Γέφυρα στη Σικελία καταρρέει την ώρα που περνάνε από πάνω της αυτοκίνητα (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το βίντεο δείχνει κομμάτια από την γέφυρα και χώμα να πέφτουν στο κενό.

Σοκ προκαλεί βίντεο που δείχνει τη γέφυρα Σαν Τζουλιάνο κοντά στην πόλη Ραντάτσο, στην επαρχία της Κατάνια της Σικελίας, να αρχίζει να καταρρέει, με ολόκληρα κομμάτια να πέφτουν στο έδαφος ενώ αυτοκίνητα διέρχονται στο κατάστρωμα της.

Το βίντεο δείχνει κομμάτια από την γέφυρα στην Ιταλία και χώμα να πέφτουν στο κενό, χωρίς όμως να κινδυνεύσει κανένας από τους οδηγούς.

Η γέφυρα έκλεισε και ξεκίνησαν εργασίες αποκατάστασης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα lastampa, το βίντεο αποκαλύπτει την παλιά κατασκευή της γέφυρας, η οποία βρισκόταν εδώ και καιρό σε κρίσιμη κατάσταση, και επιδεινώθηκε από τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών.

Η κατάρρευση οδήγησε σε διακοπή της πρόσβασης μεταξύ της πόλης Ραντάτσο και αρκετών δήμων της επαρχίας της Μεσσήνης, με αποτέλεσμα τον κίνδυνο απομόνωσης για τους κατοίκους. Το Ραντάτσο, με πληθυσμό άνω των 8.000, αποτελεί το κοντινότερο αστικό κέντρο όπου εξυπηρετούνται οι βασικές ανάγκες.

Παράλληλα, δεν θα έχουν εύκολη πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα για τα επείγοντα περιστατικά, σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συνδέσεις των υπεραστικών και σιδηροδρομικών μέσων μαζικής μεταφοράς για τους φοιτητές που μετακινούνται προς την Κατάνια, καθώς και για την προμήθεια βασικών αγαθών (φαρμακεία, συμβουλευτικά κέντρα κ.λπ.) και βασικών εμπορικών υπηρεσιών.

Thetoc.gr

Tags

web tv

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited