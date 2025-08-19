Σε σειρά τηλεδιασκέψεων για την Ουκρανία θα λάβει μέρος ο Χριστοδουλίδης

Σε σειρά τηλεδιασκέψεων με Ευρωπαίους ηγέτες θα συμμετάσχει σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, με αποκλειστικό θέμα τις εξελίξεις στο Ουκρανικό ζήτημα.

Στις 12:30, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κατά την οποία η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Ursula von der Leyen θα προβεί σε ενημέρωση για τα όσα έλαβαν χώρα κατά τη χθεσινή συνάντηση του Προέδρου της Ουκρανίας με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ), στην οποία παρέστη τόσο η ίδια όσο και αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ευρώπης.

Στις 13:30, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα συμμετάσχει επίσης στην τηλεδιάσκεψη των μελών της «Συμμαχίας των Προθύμων».

Στις 14:00, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συμμετέχει στην τηλεδιάσκεψη που συγκάλεσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. António Costa, με τη συμμετοχή των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την αποτίμηση των χθεσινών συναντήσεων στην Ουάσινγκτον σχετικά με την Ουκρανία.