Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Πολιτική

Σε σειρά τηλεδιασκέψεων για την Ουκρανία θα λάβει μέρος ο Χριστοδουλίδης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στις 13:30, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα συμμετάσχει στην τηλεδιάσκεψη των μελών της «Συμμαχίας των Προθύμων».

Σε σειρά τηλεδιασκέψεων με Ευρωπαίους ηγέτες θα συμμετάσχει σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, με αποκλειστικό θέμα τις εξελίξεις στο Ουκρανικό ζήτημα.

Στις 12:30, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κατά την οποία η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Ursula von der Leyen θα προβεί σε ενημέρωση για τα όσα έλαβαν χώρα κατά τη χθεσινή συνάντηση του Προέδρου της Ουκρανίας με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ), στην οποία παρέστη τόσο η ίδια όσο και αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ευρώπης.

Στις 13:30, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα συμμετάσχει επίσης στην τηλεδιάσκεψη των μελών της «Συμμαχίας των Προθύμων».

Στις 14:00, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συμμετέχει στην τηλεδιάσκεψη που συγκάλεσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. António Costa, με τη συμμετοχή των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την αποτίμηση των χθεσινών συναντήσεων στην Ουάσινγκτον σχετικά με την Ουκρανία.

Tags

ΕΕΟΥΚΡΑΝΙΑΠΟΛΙΤΙΚΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΠΡΟΕΔΡΙΚΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited