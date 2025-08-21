Η Μήδεια Καλού Live στο Τεχνόπολις 20

Η νέα μουσικός και ερμηνεύτρια Μήδεια Καλού, απόφοιτη Κλασικού Τραγουδιού του Royal Northern College of Music της Αγγλίας, έρχεται στον κήπο του Τεχνόπολις 20, την Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2025, ώρα 8μμ, για να μας χαρίσει μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συναίσθημα, ειλικρίνεια και αυθεντικότητα.

Με μουσικές επιρροές από την κλασική μουσική, το musical, την παραδοσιακή ελληνική μουσική, το έντεχνο, το ρεμπέτικο αλλά και σύγχρονες indie-pop αποχρώσεις, η Μήδεια συνδυάζει το «παλιό» με το «νέο» με τρόπο μοναδικό.

Η βραδιά θα είναι ένα μουσικό ταξίδι κάτω από τον έναστρο ουρανό, με τραγούδια που γεννήθηκαν από αναμνήσεις, νοσταλγία και αληθινά βιώματα. Ένα πρόγραμμα που ενώνει το κλασικό με το σύγχρονο, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα βαθιά προσωπική και συγκινητική.

Εμπνευσμένη από καλλιτέχνες όπως η Νατάσα Μποφίλιου, ο Jensen McRae, η Μαρίζα Ρίζου και η Lizzy McAlpine, η Μήδεια θα μας ταξιδέψει μέσα από τις δικές της αναμνήσεις και προσωπικές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια της, κυκλοφορημένα και ακυκλοφόρητα, καθώς και με τραγούδια άλλων καλλιτεχνών που κατέχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά της. Μαζί της θα είναι ο Παύλος Έλληνας στα πλήκτρα και ο Θέμης Παπαδόπουλος στην κιθάρα.

Οι παρευρισκόμενοι αναμένεται να βιώσουν μαζί μια καλοκαιρινή νύχτα γεμάτη μουσική, συναίσθημα και αλήθεια — αλλά και να στηρίξουν τα νέα ταλέντα της μουσικής σκηνής.

Λίγα λόγια για τους μουσικούς: Η μουσικός και ερμηνεύτρια Μήδεια Καλού είναι απόφοιτη μονωδίας του School of Vocal Studies and Opera του Royal Northern College of Music, της τάξης της υψίφωνου Sarah Rhodes. Το ρεπερτόριό της καλύπτει ένα ευρύ φάσμα μουσικών ειδών από την κλασική , την ποπ, την γκόσπελ μουσική και το μουσικό θέατρο μέχρι το ελληνικό έντεχνο τραγούδι, την παραδοσιακή και ρεμπέτικη μουσική.

Η Μήδεια δεν θεωρούσε ποτέ τον εαυτό τραγουδοποιό, αλλά αυτό άλλαξε όταν μετακόμισε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2021 για να σπουδάσει μουσική όπου παλεύοντας με την εποχιακή κατάθλιψη, βρήκε καταφύγιο στο γράψιμο.Η Μήδεια βρίσκει έμπνευση στα μικρά και απλά πράγματα της ζωής. Όταν βρίσκεται κοντά στη θάλασσα και τον ήλιο, όταν ακούει τα αγαπημένα της τραγούδια στο αμάξι, στις μικρές στιγμές της καθημερινότητας με τους δικούς της ανθρώπους, σε αγαπημένες αναμνήσεις, σε μέρη και πρόσωπα που της λείπουν και στη συνεχή νοσταλγία της για τις στιγμές που δεν μπορούμε να επιστρέψουμε. Μέσα από τη μουσική της αποκαλύπτει τον πιο ειλικρινή, προσωπικό και αγνό εαυτό της. Πειραματίζεται συνεχώς με το «παλιό» και το «νέο» στη μουσική της, συνδυάζοντας κλασικά και folk χαρακτηριστικά με σύγχρονα και indie-pop μουσικά στοιχεία, αναδεικνύοντας ίχνη της δικής της κουλτούρας και κληρονομιάς χρησιμοποιώντας δυνατούς ελληνικούς στίχους. «Η μουσική της Μήδειας έχει μια πολύ φυσική αίσθηση που αντανακλάται στη δημιουργική της διαδικασία, επιτρέποντας στη μουσική να μιλήσει από μόνη της. Θα την χαρακτήριζα ως μια «κλασική τραγουδοποιό». Το ποικίλο μουσικό της υπόβαθρο της επιτρέπει να συνδυάζει μια πληθώρα διαφορετικών μουσικών ειδών με έναν πολύ μοναδικό και καινοτόμο τρόπο δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο μείγμα μουσικής, που δεν έχω ξανακούσει». (Sachin Patel - Παραγωγός)

Ο Θέμης Παπαδόπουλος είναι επαγγελματίας κιθαρίστας από την Πάφο, γνωστός για τις δυναμικές του εμφανίσεις και την ικανότητα του να κινείται απρόσκοπτα σε όλα τα μουσικά είδη - από ροκ και μέταλ μέχρι ποπ και παραδοσιακή ελληνική folk. Ξεκίνησε να σπουδάζει μουσική στην ηλικία των εννέα ετών και ήδη εμφανιζόταν επαγγελματικά στα 15 του, μοιράζοντας τη σκηνή από νωρίς με θρυλικούς Έλληνες καλλιτέχνες όπως ο Γιώργος Νταλάρας και ο Διονύσης Σαββόπουλος. Το πρώτο του μεγάλο έργο, Don Canyon, περιελάμβανε πρωτότυπη μουσική και διεθνείς συνεργασίες. Αργότερα απέκτησε πτυχίο Μουσικής στην Ερμηνεία Λαϊκής Μουσικής (Κιθάρα) στο Μάντσεστερ του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου περιόδευσε με το hard rock συγκρότημα Crude Virtue. Από τότε που επέστρεψε στην Κύπρο, ο Θέμης ήταν headliners στο Beer Festival και εμφανίστηκε στους μεγαλύτερους χώρους της Κύπρου, όπως το Nava Seaside, το Summer Breeze και το ETKO Warehouse. Ως κιθαρίστας, συνεχίζει να συνεργάζεται με ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνών, φέρνοντας ένα μείγμα τεχνικής δεξιότητας και ακατέργαστης σκηνικής ενέργειας σε κάθε παράσταση. Ο Παύλος Έλληνας γεννήθηκε στην Πάφο το 2004.

Στα 8 του χρόνια άρχισε τα πρώτα μαθήματα πιάνου, ενώ αργότερα ξεκίνησε και μαθήματα ακορντεόν. Φοίτησε στο μουσικό γυμνάσιο και λύκειο της Πάφου, όπου και συνέχισε τα μαθήματα του πιάνου και του ακορντεόν. Από τον Ιανουάριο του 2023 έχει στην κατοχή του το πτυχίο Grade 8 του Royal ABRSM στο πιάνο το οποίο πέρασε με distinction. Έχει λάβει μέρος σε μουσικούς διαγωνισμούς για πιάνο και ακορντεόν κατακτώντας βραβεία και μετάλλια, ενώ παράλληλα ασχολείται με τη σύνθεση και την ενορχήστρωση. Υπηρέτησε τη δεκατετράμηνη στρατιωτική του θητεία στη Στρατιωτική Μουσική Εθνικής Φρουράς της Κύπρου. Από τον Οκτώβριο το 2023 είναι φοιτητής στο πανεπιστήμιο Μακεδονίας όπου ειδικεύεται στη Διεύθυνση Ορχήστρας με καθηγητή τον Γεώργιο Βράνο.