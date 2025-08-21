Πέθανε ο Φρανκ Κάπριο, «ο πιο καλός δικαστής του κόσμου» (βίντεο)

Ο Φρανκ Κάπριο, ο δικαστής του Ρόουντ Άιλαντ που έγινε γνωστός για την ανθρώπινη προσέγγισή του στο δικαστήριο, πέθανε σε ηλικία 88 ετών.

Η είδηση ανακοινώθηκε την Τετάρτη στους επίσημους λογαριασμούς του στα social media, όπου αναφερόταν ότι «πέθανε ειρηνικά … μετά από μια μακρά και γενναία μάχη με καρκίνο του παγκρέατος».

Τα βίντεο με τις δίκες που έγιναν viral και η εκπομπή «Caught in Providence»

Σύμφωνα με την Washinghton Post, ο Κάπριο υπηρέτησε σχεδόν τέσσερις δεκαετίες ως επικεφαλής δικαστής στο Providence Municipal Court και έγινε δημοφιλής όταν βίντεο με την εκδίκαση παραβάσεων κυκλοφορίας από αυτόν έγιναν viral τη δεκαετία του 2010.

Η εκπομπή του, «Caught in Providence», παρουσίαζε συγκινητικές και χιουμοριστικές στιγμές ανάμεσα στον δικαστή και όσους εμφανίζονταν στο δικαστήριο. Σε ένα επεισόδιο πείραξε παιχνιδιάρικα μια φοιτήτρια πριν απορρίψει το πρόστιμο στάθμευσής της, ενώ σε άλλο έκανε πλάκα σε έναν διανομέα πριν του προσφέρει ένα προσιτό σχέδιο πληρωμής του προστίμου.

Το 2018 η εκπομπή έφτασε σε παναμερινακή μετάδοση, με τον Κάπριο να επιβάλλει συχνά ελαφρύτερες ποινές σε όσους φαινόταν να δυσκολεύονται οικονομικά. Ο ίδιος είχε εργαστεί ως πωλητής φρούτων, γαλατάς, διανομέας εφημερίδων και γυαλάκιας στην νεότητα του. Κεντρικό θέμα της εκπομπής ήταν η ενσυναίσθηση για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους, με τον δικαστή να προσφέρει αγκαλιές και λόγια στήριξης σε όσους περνούσαν δύσκολες στιγμές.

Αυτή η προσέγγιση του απέφερε εκατομμύρια ακόλουθους στα social media, όπου μοιραζόταν προσωπικές στιγμές που διαμόρφωσαν τη ζωή του. Σε ένα βίντεο, θυμόταν με δάκρυα όταν ο πατέρας του ήρθε να τον δει την πρώτη μέρα που κάθισε στο έδρανο και τον μάλωσε αφού δεν άκουσε τις εκκλήσεις μιας μητέρας που δεν μπορούσε να πληρώσει 300 δολάρια σε πρόστιμα στάθμευσης: «Αυτό δεν ξανασυνέβη ποτέ. Ποτέ», είπε ο Κάπριο.

«Θησαυρός του Ρόουντ Άιλαντ»

Σε δήλωσή του την Τετάρτη, ο κυβερνήτης του Ρόουντ Άιλαντ, Νταν ΜακΚι, χαρακτήρισε τον Κάπριο «θησαυρό του Ρόουντ Άιλαντ» και ανακοίνωσε ότι «όλες οι κρατικές υπηρεσίες και τα δημόσια κτίρια θα τιμήσουν τη μνήμη του με υποστολή σημαίας».

«Ο δικαστής Κάπριο όχι μόνο υπηρέτησε το κοινό με συνέπεια, αλλά συνδέθηκε μαζί του με ουσιαστικό τρόπο», τόνισε ο ΜακΚι. «Ήταν κάτι παραπάνω από δικαστής, ήταν σύμβολο ενσυναίσθησης στο έδρανο, δείχνοντάς μας τι είναι δυνατό όταν η δικαιοσύνη συνοδεύεται από ανθρωπιά».

Λίγες ώρες πριν τον θάνατό του, ο Κάπριο εμφανίστηκε σε βίντεο από το νοσοκομείο, εμφανώς αδύναμος, λέγοντας: «Σας ζητώ ξανά, αν δεν είναι πολλή ταλαιπωρία, να με θυμάστε στις προσευχές σας».

Στις ανακοινώσεις του θανάτου του στα social media περιγράφεται ως «αφοσιωμένος σύζυγος, πατέρας, προπάππους και φίλος».

Το βιογραφικό του Κάπριο

Ο Κάπριο σπούδασε στο Providence College (1958) και δίδασκε σε λύκειο ενώ παρακολουθούσε βραδινά μαθήματα στο Suffolk University School of Law στη Βοστώνη. Υπηρέτησε στην Εθνοφρουρά του Ρόουντ Άιλαντ και υπήρξε ενεργός Δημοκρατικός, εκλεγμένος στο δημοτικό συμβούλιο της Providence από το 1962 έως το 1968, ενώ το 1970 ήταν υποψήφιος για εισαγγελέας πολιτείας.

Μετά σχεδόν 40 χρόνια στο έδρανο, συνταξιοδοτήθηκε το 2023, φέρνοντας και το τέλος της εκπομπής «Caught in Providence». Ο αδερφός του Τζο Κάπριο, παραγωγός της εκπομπής, δήλωσε: «Σας ευχαριστούμε πολύ που τον αγαπήσατε. Αυτός σας αγαπούσε όλους».

Πηγή: iefimerida.gr