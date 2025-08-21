Τουρκία: Πρώην πρόεδροι της Βουλής και νομικοί στην επόμενη φάση της επιτροπής για το Κουρδικό

Η Επιτροπή Εθνικής Αλληλεγγύης, Αδελφοσύνης και Δημοκρατίας της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης θα ακούσει την Τετάρτη 27 Αυγούστου (11:00) τους πρώην προέδρους της Βουλής και την Πέμπτη 28 Αυγούστου (14:00) την Τουρκική Ένωση Δικηγορικών Συλλόγων και νομικούς, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Βουλής Νουμάν Κουρτουλμούς μετά την ολοκλήρωση της 5ης συνεδρίασης της επιτροπής στην Αίθουσα Τελετών της Βουλής.

Στη χθεσινή συνεδρίαση, που διήρκεσε περίπου 4,5 ώρες σε τρεις κύκλους, κατατέθηκαν απόψεις από τις «Μητέρες του Σαββάτου», τις «Μητέρες της Ειρήνης» και οργανώσεις δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων η Τουρκική Ένωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Σύνδεσμος Αλληλεγγύης για τους Αδικημένους (Μαζλούμ-Ντερ), το Ίδρυμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ταχίρ Ελτσί και το Ίδρυμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ΙΗΗ). Στην τρίτη ενότητα μίλησε η βουλευτής Κωνσταντινούπολης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) Τουρκάν Ελτσί, σύζυγος του δολοφονημένου προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Ντιγιαρμπακίρ, Ταχίρ Ελτσί. Όπως και στην προηγούμενη συνεδρίαση, τα μέλη της επιτροπής δεν παρενέβησαν, «από σεβασμό στους ανθρώπους που έχουν βιώσει απώλειες».

Σύμφωνα με τα ηλεκτρονικά τουρκικά μέσα ενημέρωσης, σε ανακοίνωση στους επίσημους λογαριασμούς της Βουλής, ο Νουμάν Κουρτουλμούς τόνισε ότι η πολιτική τάξη οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα «με αδελφοσύνη και δημοκρατία» για να μην επαναληφθούν τα δεινά των τελευταίων δεκαετιών. Προειδοποίησε για «προσπάθειες δηλητηρίασης της διαδικασίας» και χαρακτήρισε «ανοιχτή προβοκάτσια» την απόδοση στην επιτροπή δήθεν λεχθέντων σε μυστικές συνεδριάσεις, υπογραμμίζοντας την κοινή αποφασιστικότητα των 51 μελών να συνεχίσουν απρόσκοπτα το έργο τους.

Στην 6η συνεδρίαση της 27ης Αυγούστου θα καταθέσουν οι πρώην πρόεδροι της Βουλής Χικμέτ Τσετίν, Ομέρ Ιζγκί, Μπιουλέντ Αρίντς, Κιοκσάλ Τοπτάν, Μεχμέτ Αλί Σαχίν, Τζεμίλ Τσιτζέκ, Ισμέτ Γιλμάζ, Ισμαήλ Καχραμάν, Μπιναλί Γιλντιρίμ και Μουσταφά Σεντόπ. Στις 28 Αυγούστου θα ακουστεί η Τουρκική Ένωση Δικηγορικών Συλλόγων και νομικοί.

Σχετικά με τη διαδικασία, η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του Κόμματος DEM, Γκιουλιστάν Κιλίτς Κότσγιγιτ, δήλωσε ότι η επιτροπή «οφείλει να συνομιλήσει με τον Αμντουλλάχ Οτζαλάν», υπογραμμίζοντας την ανάγκη να ακουστούν «όλες οι πλευρές» για μια βιώσιμη λύση. Κατά την ίδια, το νέο κλίμα που έχει διαμορφωθεί απαιτεί πολιτικές και νομικές κινήσεις, συμπεριλαμβανομένων ρυθμίσεων για το καθεστώς και την κοινωνική επανένταξη όσων εγκαταλείπουν τα όπλα, με στόχο να τεθούν στη Βουλή από την 1η Οκτωβρίου. Η Κότσγιγιτ εκτίμησε ότι οι ακροάσεις θα συνεχιστούν έως τα μέσα Σεπτεμβρίου και σημείωσε πως ο τρόπος και ο χρόνος τυχόν επαφής με τον Αμπντουλάχ Οτζαλάν αποτελούν αρμοδιότητα της επιτροπής.

«Μια συμπεριληπτική προσέγγιση και διάλογος με όλους θα διευκολύνουν τις εργασίες και θα ανοίξουν τον δρόμο για μόνιμη πρόοδο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η επιτροπή θα πρέπει, μετά την ολοκλήρωση των ακροάσεων, να περάσει γρήγορα στη διαμόρφωση νομοθετικών προτάσεων για την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης.

ΚΥΠΕ