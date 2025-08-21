Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κύπρος

Σεισμός 2,7 Ρίχτερ στο Τρίκωμο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η ιστοσελίδα Κίπρις ποστασί γράφει ότι ο σεισμός ήταν σε βάθος 56,64 χιλιομέτρων.

Σεισμός μεγέθους 2,7 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 20:19 την Τετάρτη στην περιοχή του κατεχόμενου Τρικώμου, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Προεδρίας Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD) της Τουρκίας.

Η ιστοσελίδα Κίπρις ποστασί γράφει ότι ο σεισμός ήταν σε βάθος 56,64 χιλιομέτρων.

Σε γραπτή τοποθέτησή του, ο Ονούρ Ολγουνέρ, πρόεδρος του τ/κ επιμελητηρίου αρχιτεκτόνων, δήλωσε ότι ο σεισμός σημειώθηκε στην ξηρά και εξέφρασε ανησυχία. Ο κ. Ολγουνέρ σημειώνει ότι ο σεισμός, αν και μικρός σε μέγεθος, καταγράφηκε στην πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή στα κατεχόμενα.

Αναφέρθηκε σε ζητήματα ασφάλειας των κτιρίων και ετοιμότητας για καταστροφές, λέγοντας πως πρέπει οι επιθεωρήσεις κτιρίων για νέα κτίρια θα πρέπει να εφαρμόζονται παντού και πλήρως στα κατεχόμενα, οι επιθεωρήσεις να γίνονται καθ’ όλη την διάρκεια της κατασκευής των νέων κτιρίων «επειδή δεν μπορείς να μετρήσεις την αξία της ανθρώπινης ζωής σε χρήματα».

Ζήτησε επίσης να τεθεί άμεσα σε ισχύ ο «νόμος» για την αναβάθμιση κτιρίων για τον κίνδυνο καταστροφών, και θα επιτρέψει την ανακαίνιση κτιρίων που κατασκευάστηκαν πριν από τον σεισμό του 1999.

Πρότεινε ακόμη ταχεία, επιστημονική και αποτελεσματική διαδικασία με αρχιτέκτονες και μηχανικούς, για την ανακαίνιση «δημοσίων κτιρίων» χωρίς γραφειοκρατίες και να ψηφιστεί «νόμος» για τα πρότυπα οικοδομικών υλικών.

ΚΥΠΕ

Tags

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑΚΥΠΡΟΣΣΕΙΣΜΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited