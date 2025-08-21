Σεισμός 2,7 Ρίχτερ στο Τρίκωμο

Σεισμός μεγέθους 2,7 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 20:19 την Τετάρτη στην περιοχή του κατεχόμενου Τρικώμου, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Προεδρίας Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD) της Τουρκίας.

Η ιστοσελίδα Κίπρις ποστασί γράφει ότι ο σεισμός ήταν σε βάθος 56,64 χιλιομέτρων.

Σε γραπτή τοποθέτησή του, ο Ονούρ Ολγουνέρ, πρόεδρος του τ/κ επιμελητηρίου αρχιτεκτόνων, δήλωσε ότι ο σεισμός σημειώθηκε στην ξηρά και εξέφρασε ανησυχία. Ο κ. Ολγουνέρ σημειώνει ότι ο σεισμός, αν και μικρός σε μέγεθος, καταγράφηκε στην πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή στα κατεχόμενα.

Αναφέρθηκε σε ζητήματα ασφάλειας των κτιρίων και ετοιμότητας για καταστροφές, λέγοντας πως πρέπει οι επιθεωρήσεις κτιρίων για νέα κτίρια θα πρέπει να εφαρμόζονται παντού και πλήρως στα κατεχόμενα, οι επιθεωρήσεις να γίνονται καθ’ όλη την διάρκεια της κατασκευής των νέων κτιρίων «επειδή δεν μπορείς να μετρήσεις την αξία της ανθρώπινης ζωής σε χρήματα».

Ζήτησε επίσης να τεθεί άμεσα σε ισχύ ο «νόμος» για την αναβάθμιση κτιρίων για τον κίνδυνο καταστροφών, και θα επιτρέψει την ανακαίνιση κτιρίων που κατασκευάστηκαν πριν από τον σεισμό του 1999.

Πρότεινε ακόμη ταχεία, επιστημονική και αποτελεσματική διαδικασία με αρχιτέκτονες και μηχανικούς, για την ανακαίνιση «δημοσίων κτιρίων» χωρίς γραφειοκρατίες και να ψηφιστεί «νόμος» για τα πρότυπα οικοδομικών υλικών.

