Θερινό σινεμά από το Πετρίδειο Ίδρυμα και το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δ. Πάφου

Το Πετρίδειο Ίδρυμα μαζί με το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Πάφου ένωσαν δυνάμεις στηρίζοντας το Ίδρυμα Μαργαρίτας Λιασίδου. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, χτες Πέμπτη 21 Αυγούστου στις 20.30 στο Venus Bleu Beach, οι παρευρισκόμενοι φορώντας άνετα ρούχα, σαγιονάρες, πετσέτα/μαξιλάρι και χαλαρή διάθεση είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν την παγκοσμίου φήμης γνωστή και αγαπημένη ταινία «Night at the Museum» (Μια νύκτα στο Μουσείο) με πρωταγωνιστή τον Ben Stiller.

Πρόκειται για μια αμερικάνικη κωμωδία στην υπόθεση της οποίας ο διαζευγμένος Λάρι προσλαμβάνεται ως νυχτοφύλακας στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Νέας Υόρκης για να ανακαλύψει ότι το βράδυ τα εκθέματα ζωντανεύουν εξαιτίας μιας αιγυπτιακής πλάκας. ‘Έτσι κάποια νύχτα κάτι παράξενο θα συμβεί κατά τη διάρκεια της βάρδιας του: τα εκθέματα του μουσείου ζωντανεύουν ως δια μαγείας. Δεινόσαυροι, Μάγιας, Ρωμαίοι μονομάχοι, καουμπόις, άνθρωποι του Νεάντερταλ, αλλά και ο πρόεδρος Ρούσβελτ αρχίζουν να περιφέρονται στους διαδρόμους, προκαλώντας το απόλυτο χάος. Ήρθε η στιγμή που ο καλόκαρδος Λάρι θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία, προσπαθώντας ταυτόχρονα να σώσει το μουσείο, όταν η κατάσταση θα ξεφύγει από κάθε έλεγχο.

Σημειώνεται πως το Πετρίδειο Ίδρυμα ξεκίνησε τον θεσμό του θερινού σινεμά πέρσι. Έτσι μετά την τεράστια επιτυχία των περσινών παραθαλάσσιων θερινών σινεμά, το Πετρίδειο Ίδρυμα επανήλθε και φέτος. Αντί εισιτηρίου, δόθηκε από όποιον επιθυμούσε ελάχιστη εισφορά €5 για τη στήριξη του Ιδρύματος Μαργαρίτας Λιασίδου.

*Το Πετρίδειο Ίδρυμα ιδρύθηκε το 1994 στην Πάφο από τους μακαριστούς Χριστόδουλο και Μαρία Πετρίδη, αποτελώντας ένα λαμπρό παράδειγμα πολιτιστικής αφοσίωσης στην τοπική κοινότητα. Με τριάντα χρόνια δημιουργικής παρουσίας, το Ίδρυμα συνεχίζει να ξεχωρίζει για το αδιάλλακτο ενδιαφέρον του στην προώθηση του αθλητισμού, της παιδείας και του πολιτισμού. Με αφοσίωση στις αξίες αυτές, το Πετρίδειο Ίδρυμα συνεχίζει να εμπνέει και να στηρίζει την κοινωνία μέσω πρωτοβουλιών που ενισχύουν την πολυπολιτισμική ανάδειξη της Πάφου. Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση του ιδρύματος στο www.petridioidrima.org