Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Newsroom

Θερινό σινεμά από το Πετρίδειο Ίδρυμα και το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δ. Πάφου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Το Πετρίδειο Ίδρυμα μαζί με το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Πάφου ένωσαν δυνάμεις στηρίζοντας το Ίδρυμα Μαργαρίτας Λιασίδου. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, χτες Πέμπτη 21 Αυγούστου στις 20.30 στο Venus Bleu Beach, οι παρευρισκόμενοι φορώντας άνετα ρούχα, σαγιονάρες, πετσέτα/μαξιλάρι και χαλαρή διάθεση είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν την παγκοσμίου φήμης γνωστή και αγαπημένη ταινία «Night at the Museum» (Μια νύκτα στο Μουσείο) με πρωταγωνιστή τον Ben Stiller.

Πρόκειται για μια αμερικάνικη κωμωδία στην υπόθεση της οποίας ο διαζευγμένος Λάρι προσλαμβάνεται ως νυχτοφύλακας στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Νέας Υόρκης για να ανακαλύψει ότι το βράδυ τα εκθέματα ζωντανεύουν εξαιτίας μιας αιγυπτιακής πλάκας. ‘Έτσι κάποια νύχτα κάτι παράξενο θα συμβεί κατά τη διάρκεια της βάρδιας του: τα εκθέματα του μουσείου ζωντανεύουν ως δια μαγείας. Δεινόσαυροι, Μάγιας, Ρωμαίοι μονομάχοι, καουμπόις, άνθρωποι του Νεάντερταλ, αλλά και ο πρόεδρος Ρούσβελτ αρχίζουν να περιφέρονται στους διαδρόμους, προκαλώντας το απόλυτο χάος. Ήρθε η στιγμή που ο καλόκαρδος Λάρι θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία, προσπαθώντας ταυτόχρονα να σώσει το μουσείο, όταν η κατάσταση θα ξεφύγει από κάθε έλεγχο.

 Σημειώνεται πως το Πετρίδειο Ίδρυμα ξεκίνησε τον θεσμό του θερινού σινεμά πέρσι. Έτσι μετά την τεράστια επιτυχία των περσινών παραθαλάσσιων θερινών σινεμά, το Πετρίδειο Ίδρυμα επανήλθε και φέτος. Αντί εισιτηρίου, δόθηκε από όποιον επιθυμούσε ελάχιστη εισφορά €5 για τη στήριξη του Ιδρύματος Μαργαρίτας Λιασίδου.

*Το Πετρίδειο Ίδρυμα ιδρύθηκε το 1994 στην Πάφο από τους μακαριστούς Χριστόδουλο και Μαρία Πετρίδη, αποτελώντας ένα λαμπρό παράδειγμα πολιτιστικής αφοσίωσης στην τοπική κοινότητα. Με τριάντα χρόνια δημιουργικής παρουσίας, το Ίδρυμα συνεχίζει να ξεχωρίζει για το αδιάλλακτο ενδιαφέρον του στην προώθηση του αθλητισμού, της παιδείας και του πολιτισμού. Με αφοσίωση στις αξίες αυτές, το Πετρίδειο Ίδρυμα συνεχίζει να εμπνέει και να στηρίζει την κοινωνία μέσω πρωτοβουλιών που ενισχύουν την πολυπολιτισμική ανάδειξη της Πάφου. Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση του ιδρύματος στο www.petridioidrima.org

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited