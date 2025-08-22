Λουκουμάδες παραλίας

Οι αγαπημένοι λουκουμάδες των παιδικών μας χρόνων, αφράτοι και τυλιγμένοι σε κρυσταλλική ζάχαρη, τώρα και χειροποίητοι, με αυτή την εύκολη συνταγή από τον chef Γιώργο Τσούλη! Ταξιδέψτε τις αναμνήσεις των παιδικών καλοκαιριών, με κάθε μπουκιά!

Υλικά

Για τη ζύμη

200 ml γάλα πλήρες, σε θερμοκρασία δωματίου9 γρ. μαγιά ξηρή60 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική470 γρ. αλεύρι γ.ο.χ., κοσκινισμένο2 μέτρια αυγά

5 γρ. αλάτιΗλιέλαιο, για το τηγάνισμα Για το σερβίρισμα

400-500 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική

Εκτέλεση

1Βάζουμε στον κάδο του μίξερ το γάλα, τη μαγιά και τη ζάχαρη, ανακατεύουμε με ένα σύρμα χειρός και αφήνουμε τη μαγιά να ενεργοποιηθεί για 5 λεπτά.

2 Προσθέτουμε στο μείγμα το αλεύρι, το αλάτι και τα αυγά και ζυμώνουμε με τον γάντζο σε μέτρια ταχύτητα για περίπου 5 λεπτά, μέχρι να δημιουργηθεί ένα λείο ζυμάρι που να ξεκολλάει από τα τοιχώματα του κάδου.

3 Βουτυρώνουμε ένα μπολ, μεταφέρουμε μέσα το ζυμάρι, καλύπτουμε με μια πετσέτα και αφήνουμε το ζυμάρι να φουσκώσει για 2 ώρες.

4Ανοίγουμε το ζυμάρι με έναν πλάστη σε αλευρωμένη επιφάνεια, σε ορθογώνιο σχήμα πάχους περίπου 3 χιλ.

5 Κόβουμε το ζυμάρι σε στρογγυλά σχήματα, χρησιμοποιώντας ένα τσέρκι ή ένα στρογγυλό πιάτο διαμέτρου 14 εκ. Δημιουργούμε μία τρύπα στη μέση, κόβοντας το κάθε στρογγυλό κομμάτι ζύμης με ένα τσέρκι ή ένα καπάκι νερού.

6 Μαζεύουμε τα περισσεύματα της ζύμης, τα ζυμώνουμε και πάλι δημιουργώντας νέα ζύμη, την οποία ανοίγουμε εκ νέου στον πάγκο εργασίας, και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία κοπής σε σχήμα λουκουμά.7Αλευρώνουμε ένα ταψί του φούρνου, μεταφέρουμε μέσα τους λουκουμάδες, τους καλύπτουμε με μια νωπή πετσέτα και τους αφήνουμε να φουσκώσουν για ½ με 1 ώρα.

8 Ζεσταίνουμε μια κατσαρόλα με ηλιέλαιο σε μέτρια φωτιά, και τηγανίζουμε τους λουκουμάδες για περίπου 2 λεπτά από την κάθε πλευρά, μέχρι να χρυσαφίσουν. Στρώνουμε απορροφητικό χαρτί σε ένα πιάτο, βγάζουμε τους λουκουμάδες με μια τρυπητή κουτάλα και τους τοποθετούμε στο πιάτο να στραγγίσουν.

9 Γεμίζουμε ένα βαθύ πιάτο με τη ζάχαρη για το σερβίρισμα. Βουτάμε τους ζεστούς λουκουμάδες μέσα στη ζάχαρη, μέχρι να καλυφθούν εντελώς και σερβίρουμε.