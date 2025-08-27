Γαλλία: Χάνει και το λαϊκό έρεισμα ο Μπαϊρού – Νέες προειδοποιήσεις για την Οικονομία

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Newsroom

Τετρακόσια πενήντα δύο χιλιόμετρα αγάπης για έναν ανώτερο σκοπό | Double Ironman στην Πάφο

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Τετρακόσια πενήντα δύο χιλιόμετρα αγάπης για Έναν Ανώτερο Σκοπό | Double Ironman διοργανώνεται στην Πάφο 1–2 Νοεμβρίου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοργανώτριας Νικόλ Ανδρέου, η εκδήλωση, θα πραγματοποιήσει στην Πάφο στις 1 και 2 Νοεμβρίου 2025, και πρόκειται για  έναν ιδιαίτερο αγώνα — έναν Double Ironman — αφιερωμένο στη μνήμη της 9χρονης Ιωάννας, που έφυγε πρόωρα από μια σπάνια μορφή επιληψίας στον ύπνο της.

Ως εκ τούτου απευθύνει πρόκληση στους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στην εκδήλωση αγάπης η οποία , όπως αναφέρει, περιλαμβάνει 7,6 χιλιόμετρα κολύμπι,360 χιλιόμετρα ποδηλασία, 84,4 χιλιόμετρα τρέξιμο.

Σύνολο 452 χιλιόμετρα με σκοπό και ψυχή. Ο σκοπός της δράσης , προστίθεται στην ανακοίνωση είναι η στήριξη του Joanna Sophia Foundation, έναν οργανισμό που χρηματοδοτεί έρευνες για τη σπάνια επιληψία (SUDEP) και στηρίζει οικογένειες που έχουν βιώσει ξαφνική απώλεια ή σοβαρά θέματα υγείας

Οι ενδιαφερόμενοι σημειώνει , μπορούν να τρέξουν να ποδηλατήσουν ή να κολυμπήσουν μαζί με την διοργανώτρια όσο χιλιόμετρα μπορούν.

Να στηρίξουν εθελοντικά την προσπάθεια, να κάνουν χορηγία ή οικονομική προσφορά και να βοηθήσουν να διαδοθεί το μήνυμα.

Η Νικόλ Ανδρέου εκτιμά πως πίσω από κάθε βήμα υπάρχει ένας άνθρωπος που πίστεψε στην ίδια και ευχαριστεί το coach Dimos Paps.

Θα ήταν τιμή μου προσθέτει, «να είστε δίπλα μου — είτε ως συμμετέχοντες, είτε ως υποστηρικτές, είτε ως άνθρωποι που απλά μεταφέρουν το μήνυμα».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το 97898586 ή στο Email address nicoleandreou1994@gmail.com

Οι χορηγοί στήριξης της διοργάνωσης είναι A&A Diamorfotiki Ltd, Anthelko Ltd και Artisan Aesthetics by Zoe

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited