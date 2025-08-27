Τετρακόσια πενήντα δύο χιλιόμετρα αγάπης για έναν ανώτερο σκοπό | Double Ironman στην Πάφο

Τετρακόσια πενήντα δύο χιλιόμετρα αγάπης για Έναν Ανώτερο Σκοπό | Double Ironman διοργανώνεται στην Πάφο 1–2 Νοεμβρίου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοργανώτριας Νικόλ Ανδρέου, η εκδήλωση, θα πραγματοποιήσει στην Πάφο στις 1 και 2 Νοεμβρίου 2025, και πρόκειται για έναν ιδιαίτερο αγώνα — έναν Double Ironman — αφιερωμένο στη μνήμη της 9χρονης Ιωάννας, που έφυγε πρόωρα από μια σπάνια μορφή επιληψίας στον ύπνο της.

Ως εκ τούτου απευθύνει πρόκληση στους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στην εκδήλωση αγάπης η οποία , όπως αναφέρει, περιλαμβάνει 7,6 χιλιόμετρα κολύμπι,360 χιλιόμετρα ποδηλασία, 84,4 χιλιόμετρα τρέξιμο.

Σύνολο 452 χιλιόμετρα με σκοπό και ψυχή. Ο σκοπός της δράσης , προστίθεται στην ανακοίνωση είναι η στήριξη του Joanna Sophia Foundation, έναν οργανισμό που χρηματοδοτεί έρευνες για τη σπάνια επιληψία (SUDEP) και στηρίζει οικογένειες που έχουν βιώσει ξαφνική απώλεια ή σοβαρά θέματα υγείας

Οι ενδιαφερόμενοι σημειώνει , μπορούν να τρέξουν να ποδηλατήσουν ή να κολυμπήσουν μαζί με την διοργανώτρια όσο χιλιόμετρα μπορούν.

Να στηρίξουν εθελοντικά την προσπάθεια, να κάνουν χορηγία ή οικονομική προσφορά και να βοηθήσουν να διαδοθεί το μήνυμα.

Η Νικόλ Ανδρέου εκτιμά πως πίσω από κάθε βήμα υπάρχει ένας άνθρωπος που πίστεψε στην ίδια και ευχαριστεί το coach Dimos Paps.

Θα ήταν τιμή μου προσθέτει, «να είστε δίπλα μου — είτε ως συμμετέχοντες, είτε ως υποστηρικτές, είτε ως άνθρωποι που απλά μεταφέρουν το μήνυμα».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το 97898586 ή στο Email address nicoleandreou1994@gmail.com

Οι χορηγοί στήριξης της διοργάνωσης είναι A&A Diamorfotiki Ltd, Anthelko Ltd και Artisan Aesthetics by Zoe