cdbbank: Νέο καταθετικό προϊόν FlexiQuarter με επιτόκιο μέχρι 1,40%

Η cdbbank, έχοντας πάντα ως στόχο την παροχή καταθετικών λύσεων που προσδίδουν αξία στους πελάτες της, παρουσιάζει το νέο της προϊόν FlexiQuarter, εμπλουτίζοντας περαιτέρω την γκάμα των επιλογών που διαθέτει.

Το FlexiQuarter έχει διάρκεια κατάθεσης έως και 12 μήνες, προσφέροντας στους καταθέτες καλές αποδόσεις, ουσιαστική ευελιξία και τον απόλυτο έλεγχο των αποταμιεύσεών τους. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του προϊόντος είναι η δυνατότητα ανάληψης του συνόλου της κατάθεσης στο τέλος κάθε τριμήνου, ξεκινώντας από την ημερομηνία έναρξής της, χωρίς καμία επιβάρυνση. Παράλληλα, παρέχεται η επιλογή της κεφαλαιοποίησης των τόκων ή της είσπραξής τους στον συνδεδεμένο τρεχούμενο λογαριασμό. Το ελάχιστο ποσό κατάθεσης ανέρχεται στις €50.000. Tο επιτόκιο ξεκινά από 1,40% το πρώτο τρίμηνο, ενώ η συνολική απόδοση ανέρχεται στο 1,10%.

Σε δήλωσή του ο Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής της cdbbank, κ. Λούκας Μαραγκός, υπογράμμισε: «Σε ένα σύνθετο, διαρκώς μεταβαλλόμενο τραπεζικό και οικονομικό περιβάλλον, οι προσδοκίες και οι ανάγκες των πελατών εξελίσσονται με ταχύ ρυθμό. Η cdbbank αναπροσαρμόζει συνεχώς τη στρατηγική της, με στόχο όχι μόνο να διατηρεί την ανταγωνιστικότητά της, αλλά και να παραμένει ουσιαστικός σύμμαχος των πελατών της. Επενδύει στην ανάπτυξη ευέλικτων και αποτελεσματικών προϊόντων, όπως το νέο καταθετικό σχέδιο FlexiQuarter, καθώς και εξατομικευμένων υπηρεσιών που δημιουργούν πραγματική προστιθέμενη αξία».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη cdbbank στο τηλέφωνο +357 22846500, να υποβάλετε το αίτημά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@cdb.com.cy, ή να επισκεφθείτε τα καταστήματα της Τράπεζας και να συνομιλήσετε με Λειτουργό Εξυπηρέτησης.

Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τα ποσά που κατατίθενται στο FlexiQuarter καλύπτονται από το Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας. Η Τράπεζα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει ή να τροποποιήσει το προϊόν χωρίς προειδοποίηση, καθώς και να αρνηθεί κατάθεση ή/και να τερματίσει τη σχέση της με τον καταθέτη οποτεδήποτε.