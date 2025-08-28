Επικίνδυνο προηγούμενο για τις προστατευόμενες περιοχές της Κύπρου η εκδήλωση στην Πέγεια λέει η ΟΠΟΚ

Επικίνδυνο προηγούμενο για τις προστατευόμενες περιοχές της Κύπρου χαρακτήρισε την υπαίθρια εκδήλωση με έντονο φωτισμό και ήχο στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου Πέγειας η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου ( ΜΚΟ).

Σύμφωνα με σχετική της ανακοίνωση η ΟΠΟΚ σημειώνει πως η μη τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας αποδυναμώνει το καθεστώς προστασίας των περιοχών Natura 2000 και υπονομεύει την αξιοπιστία της χώρας μας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ομοσπονδία, προσθέτει, δηλώνει ξεκάθαρα ότι θα σταθεί απέναντι σε κάθε προσπάθεια υποβάθμισης προστατευόμενων περιοχών στο όνομα του πρόσκαιρου οφέλους. Η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΚ) εκφράζει την έντονη ανησυχία και αγανάκτησή της για την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 23 Αυγούστου 2025 στον Άγιο Γεώργιο Πέγειας, σε απόσταση αναπνοής από την προστατευόμενη παραλία Τοξεύτρα, χωρίς την απαραίτητη άδεια του Τμήματος Περιβάλλοντος.

Ο χώρος της εκδήλωσης βρίσκεται εντός και πλησίον προστατευόμενων περιοχών δικτιών natura 2000- χερσόνησος Ακάμα Επισημαίνει επίσης πως η Τοξεύτρα αποτελεί σημαντικό αναπαραγωγικό πεδίο των θαλάσσιων χελωνών Chelonia mydas, ενός αυστηρά προστατευόμενου και παγκοσμίως απειλούμενου είδους καθώς και της χελώνας Caretta caretta.

Οι διαβεβαιώσεις ότι δεν καταγράφηκε άμεση ζημιά στις φωλιές παραμένουν αίολες και η πειστικές καθότι τον δεδομένο χρόνο της εκδήλωσης, συνεχίζει η ανακοίνωση, δεν έλαβε χώρα καμία δραστηριότητα όπως φωλεοποίηση χελώνας και εκκόλαψη και μόνο κατά τύχη δεν υπήρξαν άμεσες επιπτώσεις. Το γεγονός όμως ότι διοργανώθηκε εκδήλωση με φωτισμό, ήχο και εγκαταστάσεις δίχως τη νόμιμη διαδικασία αδειοδότησης, συνιστά σοβαρή παραβίαση του θεσμικού πλαισίου προστασίας και δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο.

Η ΟΠΟΚ υπογραμμίζει ακόμη ότι, η μη τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας αποδυναμώνει το καθεστώς προστασίας των περιοχών Natura 2000 και υπονομεύει την αξιοπιστία της χώρας μας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι εκδηλώσεις σε περιοχές με τόσο υψηλή οικολογική αξία πρέπει, όπως σημειώνει η ΟΠΟΚ, να υποβάλλονται σε Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε υποβάθμιση στα είδη καθορισμού και γενικά και τα ευαίσθητα οικοσυστήματα.

Η επίκληση «μη άμεσης ζημιάς» δεν μπορεί σε καμία περίπτωση συνεχίζει, να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για να παρακάμπτονται οι θεσμοθετημένες διαδικασίες. Ακολούθως η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΚ) καλεί τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στη διερεύνηση ευθυνών και στη λήψη όλων των αναγκαίων νομικών μέτρων ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη τέτοιων περιστατικών.

Καλεί τον Δήμο Ακάμα και κάθε τοπική αρχή να αναλάβουν τον ρόλο τους με υπευθυνότητα, σεβόμενοι την περιβαλλοντική νομοθεσία και όχι παρακάμπτοντάς την. Επόσης την κοινωνία των πολιτών να παραμείνει σε εγρήγορση και να υπερασπιστεί ενεργά τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας. Η Ομοσπονδία δηλώνει ξεκάθαρα ότι θα σταθεί απέναντι σε κάθε προσπάθεια υποβάθμισης προστατευόμενων περιοχών στο όνομα του πρόσκαιρου οφέλους. Ο Ακάμας, η Τοξεύτρα και κάθε περιοχή Natura 2000 ανήκουν σε όλους μας και στις επόμενες γενιές, καταλήγει στην ανακοίνωση της η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου.