Έγινε η πρώτη δοκιμαστική περιήγηση του νέου Μουσείου Θάλασσας και Πολιτισμού Πόλης-Λατσιού Sea and Culture Museum Polis Latsi πριν ανοίξει επίσημα τις πόρτες του στο κοινό στις 2 Σεπτεμβρίου 2025!

Tο πρωτοποριακό στο είδος του Μουσείο Θάλασσας και Πολιτισμού αποτελεί έναν χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά στη ναυτική Ιστορία και τον ναυτικό Πολιτισμό, που άνθισε διαχρονικά στην Κύπρο.

Μέσα από μοναδικά εκθέματα, προβολές και διαδραστικές εμπειρίες με τη χρήση τεχνολογίας εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, ο επισκέπτης, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Π.Χρυσοχούς Γιώτη Παπαχριστοφή, συμμετέχει ενεργά σε ένα πολυδιάστατο ταξίδι στη θαλάσσια κληρονομιά του νησιού, με επίκεντρο την περιοχή του Ακάμα.

Η εκθεσιακή αφήγηση παρουσιάζεται με μία εκσυγχρονισμένη προσέγγιση, που συνδυάζει την τέχνη, την επιστήμη και την τεχνολογία, προσφέροντας μια ενδιαφέρουσα βιωματική εμπειρία σε μικρούς και μεγάλους.

Καταληκτικά ο κ.Παπαχριστοφή εξέφρασε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συντελεστές και συνεργάτες του Δ. Πόλεως Χρυσοχούς και την ομάδα του Eratosthenes Centre of Excellence για την υπέροχη συνεργασία που είχανε κατά την υλοποίηση αυτού του ‘Εργου.