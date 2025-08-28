Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Newsroom

Έγινε η πρώτη δοκιμαστική περιήγηση του νέου Μουσείου Θάλασσας και Πολιτισμού Πόλης - Λατσιού

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Έγινε η πρώτη δοκιμαστική περιήγηση του νέου Μουσείου Θάλασσας και Πολιτισμού Πόλης-Λατσιού Sea and Culture Museum Polis Latsi πριν ανοίξει επίσημα τις πόρτες του στο κοινό στις 2 Σεπτεμβρίου 2025!

Tο πρωτοποριακό στο είδος του Μουσείο Θάλασσας και Πολιτισμού αποτελεί έναν χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά στη ναυτική Ιστορία και τον ναυτικό Πολιτισμό, που άνθισε διαχρονικά στην Κύπρο. 

Μέσα από μοναδικά εκθέματα, προβολές και διαδραστικές εμπειρίες με τη χρήση τεχνολογίας εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, ο επισκέπτης, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Π.Χρυσοχούς Γιώτη Παπαχριστοφή, συμμετέχει ενεργά σε ένα πολυδιάστατο ταξίδι στη θαλάσσια κληρονομιά του νησιού, με επίκεντρο την περιοχή του Ακάμα.

Η εκθεσιακή αφήγηση παρουσιάζεται με μία εκσυγχρονισμένη προσέγγιση, που συνδυάζει την τέχνη, την επιστήμη και την τεχνολογία,  προσφέροντας μια ενδιαφέρουσα βιωματική εμπειρία σε μικρούς και μεγάλους.

Καταληκτικά ο κ.Παπαχριστοφή εξέφρασε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συντελεστές και συνεργάτες του Δ. Πόλεως Χρυσοχούς και την ομάδα του Eratosthenes Centre of Excellence για την υπέροχη συνεργασία που είχανε κατά την υλοποίηση αυτού του ‘Εργου.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited