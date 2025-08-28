Στα €90.200.000 το κόστος για την ολοκλήρωση του δρόμου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς

Λαμβάνοντας υπόψη την εναπομείνασα εργασία και την αύξηση κόστους των κατασκευαστικών υλικών, έχει εκτιμηθεί ότι το κόστος ολοκλήρωσης του έργου που αφορά αυτοκινητόδρομο Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς ανέρχεται στις €90.200.000 πλέον ΦΠΑ αναφέρει το Τμήμα Δημοσίων Έργων (ΤΔΕ) σε ανακοίνωσή του με την οποία απαντά σε δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, αναφορικά με τον αυτοκινητόδρομο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Τμήμα Δημοσίων Έργων, οι προσφορές για την διακοπείσα σύμβαση υποβλήθηκαν στις 27/11/2019 και η υπογραφή Συμβολαίου έγινε στις 13/5/2021 έναντι ποσού €72.979.000 + ΦΠΑ με συμβατική διάρκεια κατασκευής την περίοδο 27/5/2021 – 26/11/2024. Το Υπουργικό Συμβούλιο στις 6/8/2025 επιβεβαίωσε τις προηγούμενες αποφάσεις του για την αναγκαιότητα και σημασία κατασκευής του δρόμου και στις 8/8/2025 το Τμήμα Δημοσίων Έργων προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού για ολοκλήρωση του Έργου.

Όπως αναφέρει, λαμβάνοντας υπόψη την εναπομείνασα εργασία και την αύξηση κόστους των κατασκευαστικών υλικών, έχει εκτιμηθεί το κόστος ολοκλήρωσης που ανέρχεται στις €90.200.000 πλέον ΦΠΑ.

Το ΤΔΕ αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της Σύμβασης με την ΙΝΤΡΑΚΑΤ καταβλήθηκαν εντατικές προσπάθειες υπέρβασης των όποιων εμποδίων, προβλημάτων και ανταπόκριση στις απαιτήσεις του εργολάβου. "Οι απαιτήσεις όμως του εργολάβου σε επιπρόσθετο κόστος αλλά και χρόνο αποπεράτωσης του έργου κρίθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) όπως και την ad-hoc Επιτροπή που ορίστηκε στην προσπάθεια εξεύρεσης φιλικού διακανονισμού ως εξόχως προβληματικές και υπέρογκες", αναφέρει το ΤΔΕ.

Σημειώνει ότι η μεγάλη καθυστέρηση στην εκτέλεση του Έργου που παρατηρήθηκε αλλά και οι πολύ αργοί ρυθμοί εργασιών, καθώς στην ουσία από τον Απρίλιο 2024 σταμάτησαν να εκτελούνται εργασίες πέραν από εκσκαφές σε ένα μικρό τμήμα του Έργου, δεν άφηναν άλλη επιλογή από τη διακοπή της Σύμβασης.

Σημειώνεται ότι μέχρι τον Απρίλιο 2024 οι απαιτήσεις του εργολάβου ανέρχονταν σε 30 εκατομμύρια ευρώ και παράταση χρόνου 34 μήνες. Οι απαιτήσεις αυτές αυξήθηκαν μέχρι τον Οκτώβριο 2024 σε 36,2 εκατομμύρια ευρώ και 59 μήνες παράταση χρόνου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απαιτήσεις αυτές έγιναν με το Έργο να έχει συμπληρωθεί σε ποσοστό μόλις 21.1% του, "εύλογα μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι μέχρι την ολοκλήρωση του θα υπήρχαν επιπρόσθετες απαιτήσεις και παρατάσεις", σημειώνει το ΤΔΕ.

Το ΤΔΕ υπογραμμίζει ότι από πλευράς του τα ζητήματα αναδεικνύονταν σε τακτική βάση τόσο σε ειδικές συνεδρίες αλλά και μέσω επιστολών προς τον εργολάβο, ενώ έγιναν και προσπάθειες για να βοηθηθεί ο Εργολάβος να διαχειριστεί τα προβλήματά του. Αξιολογήθηκαν εναλλακτικές εισηγήσεις που υπέβαλε για αλλαγή στον τρόπο κατασκευής του δρόμου αλλά κρίθηκαν μη αποδεκτές και απορρίφθηκαν. Σημειώνεται, δε, ότι στην αξιολόγηση των εισηγήσεων του εργολάβου συμμετείχε και τρίτος ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας.

Όσον αφορά το θέμα των εγγυητικών επιστολών, η Δημοκρατία έχει απαιτήσει την εξαργύρωση τους και το θέμα πλέον είναι ενώπιον δικαστηρίων. Παράλληλα, τονίζεται ότι το Τμήμα Δημοσίων Έργων λαμβάνει όλα τα μέτρα σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία για τη διασφάλιση όλων των δικαιωμάτων του Κράτους και τη διεκδίκηση οποιουδήποτε επιπρόσθετου κόστους προκύψει από τη διακοπείσα Σύμβαση.

Σχετικά με τη δεύτερη φάση βελτίωσης του υφιστάμενου δρόμου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς, που αφορά στην κατασκευή δύο πρόσθετων ανηφορικών λωρίδων κυκλοφορίας στον υφιστάμενο δρόμο Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς (Β7), μίας στο τμήμα της οδού από τη Μεσόγη προς την Τσάδα (στη λωρίδα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Τσάδα), μήκους 1,8 χλμ. περίπου, και μίας στο τμήμα της οδού από Γιόλου προς Στρουμπί (στη λωρίδα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Πάφο), μήκους 1,5 χλμ. περίπου, το ΤΔΕ αναφέρει ότι οι εργασίες συνεχίζονται κανονικά και το έργο προχωρά ικανοποιητικά.

Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2025 με διάρκεια εκτέλεσης 52 εβδομάδες και κόστος €3.479.748 συν ΦΠΑ. Η αποπεράτωσή του αναμένεται περί τον Ιανουάριο του 2026. Το συμβόλαιο για το Έργο είχε υπογραφεί στις 28 Νοεμβρίου του 2024 μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων και συγκεκριμένα μεταξύ του Διευθυντή του Τμήματος Δημοσίων Έργων, Ελευθέριου Ελευθερίου και από μέρους της εταιρείας Araco Construction CY Limited, του Mohammed Rokaya.

Για όποια προβλήματα προκύπτουν, όπως σε όλα τα έργα, το Τμήμα Δημοσίων Έργων σημειώνει ότι, με τακτές συναντήσεις με τον Εργολάβο, εργάζονται και τα επιλύουν. Τονίζεται πως στην εκτέλεση των εργασιών, δεν παρατηρήθηκαν κάποια σοβαρά προβλήματα που ενδέχεται να σταματήσουν την πορεία του έργου.

ΚΥΠΕ