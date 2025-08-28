Κακόβουλη ενέργεια πίσω από την πυρκαγιά σε διαμέρισμα στη Λευκωσία

Γύρω στις 01:30 σήμερα τα ξημερώματα, ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο κέντρο της Λευκωσίας, στο οποίο διέμενε 61χρονος. Στο σημείο, έσπευσαν άμεσα μέλη της Αστυνομίας αλλά και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία κατέσβησαν την φωτιά.

Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν, διαπιστώθηκε ότι φωτιά τέθηκε κακόβουλα, ενώ δεν υπήρξε τραυματισμός οποιουδήποτε προσώπου.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, εξασφαλίστηκε μαρτυρία και κατ΄ επέκταση, δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον 33χρονου, ο οποίος διαμένει στην ίδια πολυκατοικία. Ο 31χρονος, συνελήφθηκε σήμερα από μέλη του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λευκωσίας και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.